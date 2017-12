Bắt tạm giam người con trai đánh bố gãy xương sườn ở Nghệ An

Chiều 13/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Tới (SN 1987, trú xã Hưng) để tiếp tục điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.



Tới chính là người đã đánh đập bố mình gây thương tích nặng xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua.

Cụ thể, trước đó vào tối 22/11, ông Nguyễn Võ Năng (SN 1959; bố đẻ của Tới) đang ngủ trong căn nhà hoang một mình thì bị Tới đến đánh đập khiến ông Năng gãy 2 xương sườn, mẻ bánh chè, mẻ xương ống chân và bầm tím khắp người.

Tới bị Công an huyện Hưng Nguyên thi hành lệnh bắt tại nhà riêng vào chiều 13/12,

Tới còn mang cả xăng đòi doạ đốt ông Năng. Tuy nhiên mọi người sau đó đã can ngăn kịp thời. Một ngày sau, ông Năng được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên đã triệu tập Nguyễn Văn Tới lên để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Tới thừa nhận đã đánh đập bố mình.

Người dân địa phương cho biết, Tới nhiều lần đổ tội cho bố mình trộm tiền và tài sản trong nhà để đi bán uống rượu nên đánh bố. Khoảng 4 tháng trước, ông Năng đang ở trong căn nhà 2 tầng cùng gia đình thì bị vợ và con đuổi ra căn nhà hoang sống một mình.

Ông Năng bị chính con trai đẻ đánh gãy 2 xương sườn, mẻ xương ống, mẻ xương bánh chè và bầm tím khắp người.

Biết sự việc, người dân hàng xóm láng giềng rất phẫn nộ trước cách đối xử và hành vi đánh đập của Tới đối với ông Năng.

Đại tá Lê Văn Thái - Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết: "Quan điểm của Công an huyện là xử lý nghiêm đúng người đúng tội.

Quan điểm của tôi không thể chấp nhận được. Con mà bạo hành, đánh đập bố dù bất cứ lý do gì cũng không được. Vì vụ việc trong nhà nên phải làm thận trọng, thấu tình đạt lý nhưng chúng tôi sẽ chỉ đạo làm kiên quyết", Đại tá Thái thông tin.