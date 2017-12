Con trai đánh bố gãy xương, bầm tím khắp người: "Nó còn mang xăng định đốt cả bố"

Con đuổi bố từ nhà 2 tầng xuống ở nhà hoang

Ngày 11/12, ông Trần Đình Huyến - Phó trưởng Công an xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, chiều cùng ngày cơ quan này đã gửi lên công an huyện lá đơn đề nghị truy tố vụ án của ông Nguyễn Võ Năng (SN 1959) về việc bị con trai đánh đập vào ngày 22/11.



Theo ông Huyến, từ khi xảy ra sự việc Nguyễn Văn Tới (SN 1987) đánh đập dã man bố mình, người dân ở xóm 4 (nơi gia đình ông Năng sinh sống - PV) rất bất bình.

Hàng xóm đến thăm ông Tới và bày tỏ sự bức xúc đối với việc bị con trai đánh đập dã man.

Khi thấy Tới chưa phải chịu sự trừng phạt nào của pháp luật, người dân càng phẩn nộ và đã có ý định cùng nhau kéo lên công an huyện để yêu cầu làm rõ, làm nghiêm sự việc, trả lại sự công bằng cho ông Năng.

Cũng theo vị Phó trưởng công an xã, đây không phải lần đầu ông Năng bị con bạo hành mà trước đó nhiều năm liền ông đã bị con đánh. Tuy nhiên, những lần trước ông Năng bị đánh nhẹ và mọi chuyện bị giấu nên không ai hay biết.

Căn nhà hoang mà ông Năng bị vợ con đuổi ra ở riêng.

Căn nhà 2 tầng của gia đình ông Năng ở hàng ngày.

Trước đó, khoảng tháng 5/2017, ông Năng đã bị Tới đổ oan lấy trộm tivi bán để uống rượu. Nhiều lần khác nữa, Tới cũng cho rằng ông Năng đã lấy trộm tiền trong con lợn đất tiết kiệm rồi sinh sự và đánh bố mình.

Điều lạ là dù đã nhiều lần bị con đánh nhưng ông Năng không hề kêu la mà luôn âm thầm chịu đựng. Kể cả những người hàng xóm có hỏi thì ông Năng cũng giấu mà không kể ra.



"Mấy năm trước, ông Năng buồn chuyện con thứ 2 mất nên thỉnh thoảng uống rượu. Nhưng ông hiền lành chẳng quấy phá gì ai.

Mấy lần Tới đổ tội cho bố mình lấy trộm tivi với tiền, vợ Tới biết chồng đổ oan nên đã bỏ nhà đi biệt tăm không về nữa. Ông Năng hiền lành nhưng các con thì cứ kiếm chuyện rồi đánh bố", ông Huyến tiếp lời.

Tuy nhiên khoảng 4 tháng trước, ông Năng bị vợ và con đuổi ra căn nhà cũ bỏ hoang để ở riêng.

Cuối tháng 7/2017 vừa qua, ông Năng đang sinh sống ở nhà 2 tầng cùng gia đình thì bị vợ và con đuổi ra ở trong căn nhà cũ, bỏ hoang cách đó chừng 80m.



Từ đó, ông Năng sống một mình trong căn nhà không điện, không giường, không đồ dùng sinh hoạt. Hàng ngày, ông Năng tự kiếm đồ ăn hoặc người thân ai mang gì đến thì ăn nấy cho qua ngày.

Mới đây nhất là ngày 22/11, bà Phan Thị Hương (SN 1960; vợ ông Năng) bị mất số tiền 5 triệu đồng mà con trai thứ 2 gửi tiền về nuôi cháu nên nghi ngờ cho chồng mình lấy.

Chiếc xe bò nơi ông Năng nằm ngủ mỗi đêm chỉ có mấy tấm ván lót và chiếc màn cũ cùng chiếc áo khoác làm chăn.

Tối cùng ngày, Tới đi làm về biết chuyện nên đã đánh đập bố mình đến gãy 2 xương sườn, mẻ xương ống chân, mẻ bánh chè đầu gối, bầm tím khắp người.

"Hôm đó, Tới còn mang 2 chai xăng với ý định đốt cả nhà và đốt cháy luôn bố mình nhưng mọi người can ngăn nên thôi.

Khi công an triệu tập lên, tôi hỏi Tới đã bao giờ thấy hay bắt được bố mình lấy trộm gì chưa thì Tới bảo chưa bao giờ. Vậy mà nhiều lần nó cứ cho là bố lấy trộm để đánh bố. Còn ông Năng thì công an có hỏi vẫn cứ giấu và bảo là tự ngã chứ không chịu khai là con đánh", ông Huyến chia sẻ.

Hiện tại ông Năng được đưa về nhà em trai chăm sóc.

"Hàng xóm cũng không chấp nhận được chứ không phải người thân"

Ở cạnh căn nhà hoang mà ông Năng sinh sống, bà Hoàng Thị Trung (hàng xóm) cho biết, bà nhiều lần thấy ông Năng bị con trai đánh đập. Chuyện xảy ra đêm 22/11, bà Trung cũng đã chứng kiến sự việc và không thể tin nổi con lại có thể đánh đập bố mình dã man đến thế.

"Hôm đó, tôi nghe ồn ào nên chạy ra bờ rào ngó sang thì thấy hết. Vì mọi lần ông Năng cũng bị con đánh nên tôi nghĩ lần này cũng như thế nên không sang can ngăn.

Tới nó đánh bố liên tục. Khoảng 21h tối thì nó không đánh nữa mà đi ra ngoài. Chừng 30 phút sau, nó mang xăng về rồi tiếp tục đánh đập và định đốt bố nó. Lúc đó có mấy người can nên nó mới chịu thôi đó", bà Trung kể.

Sau hơn nửa tháng, những vết bầm tìm vẫn còn hiện rõ trên cơ thể ông Năng.

Sau trận đòn "thập tử nhất sinh" của người con trai, ông Năng phải nằm viện điều trị hơn nửa tháng. Hiện tại, sức khỏe ông Năng đã ổn định hơn và được đưa về ở tạm tại nhà của ông Nguyễn Tiến Đạo (em trai ông Năng).

Chia sẻ với chúng tôi, ông Đạo bức xúc: "Con mà đánh bố là không được. Mọi người cứ hỏi dân làng xung quanh đây mà xem, ai cũng bất bình về chuyện này.

Lá đơn mà Tới viết định ép bố mình ký nhưng đã bị mọi người ngăn chặn.

Hôm đánh bố nó xong, cả vợ và con chẳng ngó ngàng gì đến bố. Tôi sang thấy bị nặng quá nên đưa đi viện. Ở viện, Tới nó đến chẳng hỏi thăm gì bố mà viết sẵn một tờ đơn là xin không giám định thương tật để bắt bố ký gửi công an nhưng may chúng tôi biết được nên ngăn lại.

Chiều hôm nay (11/12), chúng tôi đã gửi lên công an xã để đưa lên công an huyện đơn đề nghị truy tố trước pháp luật. Chúng tôi mong cơ quan công an vào cuộc để làm rõ sự việc và trừng trị nghiêm".

Ông Đạo cho biết Tới đã dùng chiếc gậy tương tự để đánh đập bố mình.

Được biết, sau khi nhận thông tin sự việc, Công an huyện Hưng Nguyên đã triệu tập Nguyễn Văn Tới lên để điều tra làm rõ. Bước đầu, Tới thừa nhận đã đánh đập bố mình gây nên hậu quả trên.

Hiện, ông Năng cũng đã được Công an huyện Hưng Nguyên đưa đi giám định thương tật. Khi nào có kết quả giám định, Công an huyện Hưng Nguyên sẽ làm căn cứ để xử lý Tới trước pháp luật.