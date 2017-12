Bắt đầu bếp U20 chuyên cướp giật tài sản của khách du lịch đi xe máy tại Đà Nẵng

Trước đó, ngày 1/12, Công an phường An Hải Đông và Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Sơn Trà tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1985, trú Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đak Lak) về việc bị cướp giật tài sản khi đang lưu thông trên đường Ngô Quyền (thuộc địa bàn phường An Hải Đông, quận Sơn Trà).

Theo đó, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, chị Thảo ngồi sau xe máy do chị Lê Thị Phương Nhung (1994, trú xã Kỳ Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển chạy đường Ngô Quyền, đến đoạn đường Ngô Quyền thì bị một đối tượng đi xe máy cùng chiều giật túi xách chị Thảo đang đeo bên người.



Hai chị liền tri hô nhưng do sự việc xảy ra quá nhanh, lại vào thời điểm đường phố khá vắng vẻ, không có người trợ giúp nên đối tượng cướp giật đã nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin báo của người bị hại, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Sơn Trà đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Công an quận và tiến hành xác lập chuyên án TP-1107, tập trung điều tra, truy tìm thủ phạm.

Từ thông tin do nạn nhân cung cấp về nhân dạng, đặc điểm phương tiện và hướng đối tượng tẩu thoát, các trinh sát và điều tra viên nhận định đối tượng gây án có thể không chỉ trên địa bàn Đà Nẵng mà còn từ địa phương khác đến.

Theo hướng này, CSHS quận Sơn Trà đã phối hợp với Công an các địa phương của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tiến hành rà soát, kiểm tra các đối tượng trong diện nghi vấn.

Qua 5 ngày xác minh, sàng lọc nhiều nguồn thông tin, các trinh sát phát hiện đối tượng Lê Kim Chinh có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội.

Khi đã tập hợp được nhiều tài liệu, chứng cứ, chiều 6/12, Đội CSHS quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của Lê Kim Chinh tại phường Vĩnh Điện, phát hiện và thu giữ 1 điện thoại Samsung J7 màu hồng và 01 thẻ ATM Ngân hàng Agribank mang tên Nguyễn Thị Phương Thảo.

Với những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Kim Chinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chinh quê ở Tiên Phước (Quảng Nam) đến làm đầu bếp tại một quán lẩu và nướng tại phường Vĩnh Điện.

Vào khoảng 12h trưa 1/12, Chinh điều khiển xe máy EXCITER biển số 92M1-187.21 chạy ra đường Ngô Quyền (Đà Nẵng), thấy đường vắng vẻ, ít người và phương tiện qua lại nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Tang vật hai vụ cướp giật tài sản do Lê Kim Chinh gây ra tại quận Sơn Trà. (Ảnh do Công an quận Sơn Trà cung cấp)

Khi đi đến vòng xoay Ngô Quyền - Nguyễn Công Trứ, Chinh phát hiện hai cô gái chở nhau bằng xe máy đi cùng chiều, trên tay người ngồi phía sau đang cầm giỏ xách.

Thấy đây là cơ hội thực hiện ý định cướp giật nên Chinh áp sát xe của hai cô gái, nhanh tay giật túi xách của người ngồi phía sau rồi tăng ga bỏ chạy.

Đến đoạn đường vắng, cảm thấy khá an toàn nên Chinh dừng lại kiểm tra túi xách vừa cướp giật được, bên có 1 điện thoại Samsung J7 màu hồng, 1 thẻ ATM Agribank và 2,7 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi lấy hết tài sản bên trong, Chinh vứt bỏ túi xách. Số tiền trong túi Chinh đã tiêu xài hết, còn điện thoại và thẻ ATM thì giữ lại sử dụng đến khi bị phát hiện.

Ngoài ra, Lê Kim Chinh còn khai nhận trước khi cướp giật tài sản của chị Thảo, cũng vào trưa 1/12, đối tượng này còn thực hiện một vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn phường Mân Thái (quận Sơn Trà).

Theo đó, cũng với ý định cướp giật tài sản, Chinh điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà.

Khi đến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn qua phường Mân Thái), phát hiện chị Zhou Qing (sinh năm 1999; khách du lịch Trung Quốc) đang ngồi sau xe máy do một người đàn ông (chưa xác định nhân thân, lai lịch) điều khiển.

Chinh điều khiển xe máy áp sát, giật túi xách của chị Zhou Qing rồi tăng ga bỏ chạy. Tài sản cướp giật được gồm 1 túi xách, 1 điện thoại di động Iphone 6, 200 Nhân dân tệ và 2 triệu đồng.

Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Kim Chinh trong thời hạn 4 tháng để điều tra về tội cướp giật tài sản, theo quy định tại khoản 2 điều 136 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng đã bị đưa về Trại tạm giữ của Công an Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Cơ quan điều tra Công an quận Sơn Trà cũng đã thu giữ một số tang vật liên quan đến 2 vụ cướp giật do Lê Kim Chinh thực hiện gồm 2 điện thoại di động, 1 ví da, số tiền 65 Nhân dân tệ và chiếc xe máy hiệu Exciter biển số 92M1-187.21 là phương tiện đối tượng sử dụng để gây án.