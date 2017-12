Bắt nhân viên quán nhậu ‘kiêm' nghề cướp giật tài sản

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết: Công an quận đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản vào chiều ngày 1-12.

Đối tượng tên Lê Kim Chinh (SN 1999, trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tạm trú phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) hiện cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào chiều tối ngày 1-12, công an phường An Hải Đông, quận Sơn Trà tiếp nhận thông tin từ phía nạn nhân chị Nguyễn Thị Phương Th (trú Buôn Trấp, Krông Ana, Đắk Lắk) về việc chị bị 1 đối tượng điều khiển xe máy cướp giật tài sản trên đoạn đường Ngô Quyền thuộc phường An Hải Đông, quận Sơn Trà.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Sơn Trà đã vào cuộc phối hợp với Công an các địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng để xác minh, truy bắt đối tượng.

Qua điều tra, xác minh và sàn lọc công an quận Sơn Trà đã xác định được đối tượng Chinh chính là kẻ tình nghi số một, có nhân dạng trùng khớp mới những miêu tả nhân dạng do nạn nhân cung cấp.

Tiếp tục truy xét, lực lượng điều tra còn phát hiện Chinh hiện đang làm nhân viên tại một quán lẫu ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đến 14h chiều 6-12, Công an quận Sơn Trà đã phối hợp Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn kiểm tra hành chính chỗ ở của Chinh. Kết quả, đã phát hiện chiếc điện thoại và chiếc thẻ ATM mà chị Phương Th.. đã bị cướp trước đó.

Trước những chứng cứ cùng nhận dạng không thể chối cãi, tại cơ quan điều tra Chinh thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật đối với chị Th.

Mở rộng đấu tranh, Lê Kim Chinh còn khai nhận đã thực hiện thêm 1 vụ cướp giật tài sản tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

Theo đó, trưa trưa 1-12, Chinh điều khiển xe máy chạy trên các tuyến địa bàn quận Sơn Trà thì phát hiện chị Zhou Qing (Quốc tịch: Trung Quốc) có đeo túi xách nên đã phóng xe máy ngang qua và giật túi bỏ chạy.

Tài sản mà Chinh cướp được gồm 1 điện thoại di động iPhone 6, 200 nhân dân tệ và 2 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra làm rõ.