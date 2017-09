Bắt 2 thanh niên 9x trong vụ lừa đảo cụ ông 200 triệu chỉ bằng 1 cuộc gọi

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thu (SN 1991) và Phạm Đình Luận (SN 1993). Cả 2 cùng trú tại huyện Lương Tài (Bắc Ninh).



Luận và Thu được xác định là hai mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mạo nhận cán bộ công an và nhân viên viễn thông thông báo nợ cước điện thoại. Chỉ bằng các cuộc gọi, đường dây lừa đảo này đang gây hoang mang dư luận trong thời gian qua.

Theo cơ quan điều tra, chỉ trong 1 thời gian ngắn, cơ quan này đã ghi nhận 9 trường hợp người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị lừa bằng thủ đoạn trên với số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên 2 tỷ đồng.

Phương thức của các đối tượng cực kỳ đơn giản nhưng rất tinh vi khi giới thiệu là cán bộ viễn thông thu cước và công an. Các đối tượng đánh vào tâm lý sợ hãi của người dân sau đó yêu cầu bí mật để điều tra rồi doạ dẫm các nạn nhân gửi tiền vào tài khoản cho mình.



Luận (phải) và Thu tại cơ quan công an.

Nhận được các trình báo, lực lượng chức năng lập tức vào cuộc điều tra đồng thời phát thông báo, cảnh báo người dân về tình trạng lừa đảo nói trên.

Vào cuộc điều tra, Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC45) Công an Nghệ An xác định các đối tượng trong đường dây lừa đảo trên sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại "ảo" có đầu số trùng với đầu số 113 của công an.

Với phương thức này, chúng khiến cơ quan chức năng không thể truy xuất số điện thoại người gọi để phục vụ điều tra.

Tiền và nhiều điện thoại, bộ thu phát sóng cùng các thẻ ngân hàng, sim được cảnh sát thu giữ của 2 đối tượng trên.

Tiến hành truy xuất nguồn gốc các tài khoản ngân hàng mà các nạn nhân được hướng dẫn gửi tiền vào, Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã lần ra manh mối.

Ngày 1/9, lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận khi các đối tượng đang thuê phòng nghỉ tại tỉnh Hưng Yên.

Đấu tranh tại chỗ, cả 2 khai nhận được một đối tượng tên Phi (hiện đang ở Đài Loan) thuê mở hoặc thu gom thẻ ngân hàng với giá 1 triệu đồng/thẻ.

Sau đó, Phi thuê Luận và Thu rút số tiền lớn từ các tài khoản kể trên và chuyển cho một đối tượng thứ 3. Cứ mỗi lần rút tiền, Thu và Luận được hưởng một số tiền lớn theo thỏa thuận giữa 2 bên từ trước.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà Luận và Thu rút từ các tài khoản kể trên là tiền do các bị hại đã bị lừa gửi vào.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận, cơ quan chức năng thu giữ nhiều điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng wifi, nhiều thẻ ngân hàng, hộ chiếu, sim điện thoại, máy tính xách tay cùng một số lượng lớn tiền mặt.

Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án này.