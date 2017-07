Bại trận ở Mosul, IS bỏ "giấc mơ vương quốc", chuyển sang hướng đi nguy hiểm khó lường

Theo Reuters, các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt đầu chuyển hướng từ vài tháng trước khi lực lượng Iraq do Mỹ hậu thuẫn chấm dứt 3 năm bạo lực đẫm máu tại Mosul. IS đã đặt giấc mơ thành lập một vương quốc Hồi giáo sang một bên và chuẩn bị cho một cuộc chiến khác.

Các quan chức tình báo và địa phương cho hay, cách đây vài tháng, họ đã để ý thấy ngày càng có nhiều thủ lĩnh và phiến quân tràn ra ngoài thành phố để tới vùng núi Hamrin ở Đông Bắc Iraq, một vị trí thuận lợi để ẩn náu và tiếp cận 4 tỉnh của Iraq.

Một vài đối tượng bị ngăn chặn nhưng có rất nhiều phiến quân đã lọt qua hàng rào an ninh và bắt đầu xây dựng căn cứ để thực hiện các chiến dịch mới.

Những diễn biến tiếp theo có thể là một thách thức khó khăn và phức tạp đối với lực lượng an ninh Iraq sau khi họ kết thúc quãng thời gian ăn mừng chiến thắng ở Mosul, nơi từng là thành trì lớn nhất của IS.

"Chúng đang thâm nhập sâu hơn. Chúng có thể tiếp cận thủ đô một cách dễ dàng", Lahur Talabany, một quan chức chống khủng bố cấp cao của lực lượng người Kurd chia sẻ với Reuters, "Tôi tin rằng những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn".