Bài tập cơ sàn chậu: Tất cả phụ nữ đã có "quan hệ" nên tập hàng ngày

Việc đó là gì? Đó chính là tập thể dục cho phần cơ xương chậu (cơ sàn chậu - kegel).

Nhiều người cho rằng chỉ những chị em có nguy cơ bị sa tử cung, sa dạ con mới phải tập bài tập này nhưng thực tế nó lại cần thiết với tất cả phụ nữ. Nó là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh.

Bài tập cơ xương chậu được thiết kế để tăng cường sức mạnh của các cơ vùng xương chậu. Nó không chỉ có tác dụng thúc đẩy đời sống tình dục mà còn có thể ngăn ngừa tình trạng tiểu không tự chủ và làm cho cuộc sống của người phụ nữ sau khi sinh dễ chịu hơn.



Sau khi sinh, một số chị em phải đối mặt với tình trạng sa cơ quan nội tạng (sa dạ con, sa bàng quang, sa tử cung...), nhất là với những người sinh thường.

Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Glasgow Caledonian, đây là tình trạng các cơ quan nội tạng không còn ở vị trí bình thường mà bị tụt xuống phía dưới. Cứ 3 phụ nữ thì có 1 người gặp phải tình trạng này khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Trong trường hợp sa tử cung nặng sẽ phải phẫu thuật và tăng nguy cơ vô sinh. Bài tập cơ xương chậu có thể giúp tránh được tình trạng này.

Được dẫn dắt bởi giáo sư Suzanne Hagen, một nghiên cứu được tài trợ bởi tổ chức Wellbeing of Women và công bố trong tạp chí The Lancet, đã đưa ra lợi ích của việc tập luyện cơ sàn chậu để phòng ngừa sa nội tạng. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên việc kiểm tra 414 phụ nữ ở Anh và New Zealand.

Một nửa số người tham gia được hướng dẫn tập cơ sàn chậu trong 16 tuần với 5 buổi vật lý trị liệu. Họ cũng được hướng dẫn tập bài này dựa trên các bài tập pilate và đĩa DVD để tập ở nhà.



Nhóm còn lại chỉ nhận được lời khuyên để phòng ngừa sa nội tạng bằng cách thay đổi lối sống. Kết quả thu được cho thấy những phụ nữ tập thể dục cho cơ sàn chậu có ít triệu chứng sa sinh dục hơn, nhờ đó, đời sống tình dục và khả năng sinh sản của họ cũng được đảm bảo.

Một vài phụ nữ tham gia nghiên cứu đã thừa nhận: "Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi đối mặt với tình trạng lão hóa và mãn kinh", "Việc này giúp tôi nhận ra một số ảnh hưởng của việc sinh nở và tuổi tác đến cơ thể, tôi thấy mình cần phải chăm sóc bản thân hơn để luôn khỏe mạnh" hay "bài tập này giúp tôi rất nhiều cả về thể chất lẫn tinh thần"...

Các nhà nghiên cứu cho biết, tất cả phụ nữ đều nên tập bài tập cơ sàn chậu thường xuyên, ngay cả trước khi các triệu chứng bệnh xuất hiện. Điều này càng quan trọng với những người đã có quan hệ tình dục.

Giáo sư Hagen nói: "Chị em phụ nữ cần biết rằng các bài tập này có thể giúp chị em chủ động trong việc duy trì sức khỏe xương chậu, phòng ngừa nhiều bệnh trong tương lai".

Tập bài tập cơ sàn chậu như thế nào?

Trước hết bạn cần xác định được cơ sàn chậu ở đâu.

Các cơ sàn chậu ở vị trí giữa hai chân của bạn, chạy từ xương mu ở phía trước cho tới đốt xương cùng ở lưng. Các cơ sàn chậu của phái nữ giúp giữ bàng quang, tử cung (dạ con) và ruột (đại tràng) đúng vị trí.



Ống dẫn nước tiểu (đường tiểu), âm đạo và ruột kết luồn qua các cơ sàn chậu. Do vậy, các cơ sàn chậu đóng một vai trò quan trọng trong việc tiểu tiện của bạn, giúp bạn chủ động tiểu và đại tiện. Chúng cũng phụ cho chức năng tình dục.

Cùng với tuổi tác, cơ sàn chậu tự nhiên bị suy yếu đi nếu không được tập luyện. Sinh con cũng là một trong những nguyên nhân làm cho cơ sàn chậu bị yếu.



Cơ sàn chậu càng yếu thì khả năng kiểm soát tiểu tiện và tình dục của bạn càng kém đi. Do vậy, giữ gìn các cơ sàn chậu được mạnh là điều rất cần thiết.

Bài tập giúp tăng cường sức mạnh của cơ sàn chậu

- Ngồi hoặc nằm, thả lỏng cơ ở đùi, mông và bụng.

- Siết chặt cơ vòng ở quanh trực tràng lại như thể bạn cố nín không thả trung tiện. Rồi thả lỏng các cơ này. Siết lại và thả lỏng 1-2 lần cho đến khi bạn biết chắc mình đã xác định đúng các cơ. Cố gắng đừng nhíu hai mông.

- Khi ngồi tiểu, cố gắng nín tiểu giữa chừng, rồi tiểu tiếp. Việc làm này giúp bạn biết đúng các cơ nào phải tập luyện. Tuy nhiên, chỉ nên tập trong lúc đi tiểu như thế này 1 lần/tuần vì nếu tập thường xuyên sẽ khiến nước tiểu đọng lại trong bàng quang, dễ gây viêm nhiễm.

Lưu ý: Bình thường, bạn có thể tập nhiều lần trong ngày, ở bất kì đâu, tại bất kì tư thế nào nhưng hãy nhớ tập khi đi tiểu thì chỉ 1 lần/tuần thôi nhé.