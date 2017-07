Bác sĩ Nam khoa tiết lộ phương pháp điều trị "bệnh đàn ông" hiệu quả đến 90%

Bi kịch vợ mạnh dạn, chồng "yêu yếu"



Đến khám ở phòng khám của Bác sĩ Lương, anh N. T.N 28 tuổi được mẹ, vợ và chị gái dẫn đi. Theo tâm sự của anh N anh cưới vợ được hơn nửa năm nhưng không thể quan hệ với vợ được.

Mặc dù vợ anh đã cố gắng phụ giúp nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Anh N cảm thấy rất đau khổ vì chuyện khó nói. Bác sĩ Lương kể khi gặp bệnh nhân anh cũng giật mình vì bệnh nhân rất "men" nhìn vẻ bề ngoài không ai nghĩ anh bị rối loạn cương.

Mời mẹ và chị gái của anh N ra ngoài, bác sĩ Lương bắt đầu khai thác câu chuyện của vợ chồng anh N. Khi anh N. khẽ khọt nói ra giọng lí nhí là "em cũng hơi yêu yếu", chị vợ của N nhanh nhảu nói "quá yếu chứ không phải yêu yếu".

Chỉ nghe đến đây, bác sĩ Lương đã thấy được nút thắt của vấn đề. Vợ anh N. là phụ nữ hiện đại, khá nhanh nhẹn và mạnh dạn khi nói về chuyện thầm kín của hai vợ chồng. Chuyện vợ chồng không như ý, chị cũng mang đi tâm sự với nhiều người.

(Ảnh minh họa)

Chị không biết rằng việc chia sẻ chuyện chăn gối khiến cho chồng chị càng bối rối hơn. Trước khi kết hôn, anh N chưa quan hệ với vợ vì nghĩ sẽ dành cho đêm tân hôn ý nghĩa và trong đêm tân hôn anh bị áp lực quá khi vợ mạnh mẽ.



Cứ như thế, áp lực tâm lý càng lớn thì "cậu nhỏ" lại bị rối loạn càng nhiều dẫn đến bi kịch phòng the cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.

Bác sĩ Lương phải tư vấn cho hai vợ chồng của anh N và với bác sĩ tư vấn cho vợ nhiều hơn chồng để chị hiểu tâm lý phái mạnh và thông cảm cho chồng. Một tháng sau điều trị, anh N quay lại phòng khám mặt nhăn nhó vì vợ luôn hỏi uống thuốc rồi sẵn sàng chưa và anh lại "sợ". Bác sĩ cũng mệt theo và lại tìm đến vợ để tư vấn cho chị.

Cuối cùng, vợ chồng anh N. cũng được như ý. Qua câu chuyện của anh N. bác sĩ Lương cho biết chuyện rối loạn cương dương không phải chỉ ở người già mà kể cả người trẻ và việc điều trị rối loạn cương không chỉ đơn thuần là thuốc mà cần rất nhiều biện pháp phối kết hợp.

Nếu vợ thiếu đi sự tế nhị, phối hợp, động viên chồng, lại tạo sức ép sẽ khiến tình trạng càng trầm trọng hơn. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, một số nước trên thế giới đã hướng những nghiên cứu khoa học cũng như điều trị rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh vào đối tác của quý ông, thay vì chỉ tập trung chữa cho bản thân nam giới.

Bởi suy cho cùng, phụ nữ thông minh, tế nhị trong câu chuyện nhạy cảm này cũng còn vì quyền lợi, lợi ích lâu dài của chính họ nữa.

Kỹ thuật mới cho phái mạnh

Bác sĩ Lương cho biết nghe đến cái từ "Nam khoa" thì 99,99% người nghe nghĩ ngay đến chuyện "yếu yếu" của đàn ông. Thật ra nam khoa đâu chỉ có vậy mà nó bao trùm nhiều chuyện khác còn hay hơn cái chuyện "xìu xìu" đó. Nam khoa là sản phụ khoa đối chiếu sang nam giới.

Nói một cách dễ hiểu thì nam khoa bao gồm hiếm muộn và vô sinh nam, trục trặc tình dục nam (như rối loạn cương, gọi nôm na là bất lực, xuất tinh sớm, xuất tinh muộn, không xuất tinh, không ham muốn tình dục, xuất tinh đau…);

Nội tiết sinh dục nam như hội chứng suy tuyến sinh dục nam ở người lớn tuổi hay còn gọi là mãn kinh ở đàn ông, dị tật bộ phận sinh dục nam, chấn thương bộ phận sinh dục nam, các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nam giới, các rối loạn giới tính như lưỡng giới giả, lưỡng giới thật, chuyển giới tính, đồng tính luyến ái…

(Ảnh minh họa)

Với mặt bệnh rối loạn cương dương là một trong những bệnh phổ biến nhất ở nam giới, chiếm khoảng 30-40% và tỉ lệ này tăng dần theo tuổi.

Theo bác sĩ Lương lâu nay đấng mày râu luôn đổ lỗi do hoàn cảnh, tâm lý. Tuy nhiên khoa học đã chứng minh, 90% các trường hợp rối loạn cương dương do thực thể với các tổn thương mạch máu ở cậu nhỏ, chỉ có 10% do tâm lý.

Dựa vào khả năng tưới máu của cơ thể đến "cậu nhỏ" để có khả năng cương nên khi rối loạn cương các bác sĩ cho rằng do mạch máu. Mỗi người các mạch máu đều như dòng nước, theo thời gian dòng máu dần bít tắc lại bởi sự lão hóa cộng với những "cặn" bám và mạch máu đưa đến dương vật cũng giảm theo thời gian.

Chính vì thế, rối loạn cương có người bị sớm, có người bị muộn nhưng trong đời nam giới ai cũng có lúc bị rối loạn cương – bác sĩ Lương cho hay.

Việc sử dụng thuốc, bác sĩ Lương cho biết nó bắt bệnh nhân phải uống kéo dài và thường tác dụng cũng không như mong muốn vì chưa giải quyết được gốc của vấn đền.

Hiện nay, ở các nước phát triển, điều trị rối loạn cương bằng sóng xung kích năng lượng thấp. Các nghiên cứu đã được tiến hành ở rất nhiều các nước có nền y học hàng đầu thế giới như Mỹ, Nhật, Đức, Israel.

Sóng xung kích với các cấp năng lượng khác nhau từ lâu đã được áp dụng rộng rãi trong y khoa. Trong chấn thương chỉnh hình, nó có tác dụng điều trị các vôi hóa, đau do chồi xương, viêm gân và chậm liền xương. Sóng xung kích năng lượng cao còn được dùng phổ biến để tán sỏi ngoài cơ thể.

Gần đây, các nhà khoa học ứng dụng sóng xung kích năng lượng thấp (low intensity shock wave - LISW) điều trị rối loạn cương dương. Phương pháp này lần đầu được áp dụng vào năm 2010 bởi nhóm nghiên cứu đến từ Israel.

Kết quả điều trị cho thấy rất khả quan khi các chỉ số đều được cải thiện rất rõ ràng sau 1 tháng. Đặc biệt là độ cương cứng của dương vật tăng lên đáng kể, tỷ lệ cải thiện lên tới 75%.

Đặc biệt với những bệnh nhân không đáp ứng với điều trị bằng các thuốc thông thường vẫn cho tỷ lệ đáp ứng cao thì phối hợp với các liệu pháp điều trị khác, có thể lên tới 80 - 90%. Hiện nay ở Hà Nội chỉ có 1 số đơn vị trung tâm nam khoa mới áp dụng kỹ thuật này.

Người bệnh có thể điều trị nhiều liệu trình và sóng xung kích vào khu vực dương vật trong khoảng 20 phút (giống cơ chế như việc tán sỏi ngoài cơ thể). Mỗi lần điều trị cách nhau 7 ngày. Mỗi liệu trình gồm 2-6 lần chạy sóng xung kích cường độ thấp.