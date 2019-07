Ăn nhiều thịt đỏ tăng nguy cơ suy thận

Sự gia tăng số người bị bệnh thận mạn tính (CKD) và bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD) đòi hỏi phải chạy thận hoặc ghép thận.

Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng những người tiêu thụ lượng thịt đỏ cao nhất tăng 40% nguy cơ bị ESRD so với những người tiêu thụ lượng thịt đỏ thấp nhất.

Mặt khác, thay thế khẩu phần thịt đỏ bằng các nguồn protein khác như trứng gà, các sản phẩm sữa, đậu nành làm giảm 62% nguy cơ ESRD. Tác giả chính của nghiên cứu GS Woon-Puay Koh ở Trường Y Duke NUS, Singapo cho biết kết quả nghiên cứu của họ chỉ ra rằng những người muốn tiếp tục ăn thịt có thể lựa chọn cá, động vật thân mềm có vỏ và thịt gia cầm, đó là những lựa chọn thay thế tốt hơn cho thịt đỏ.

Tuy nhiên, không thấy mối liên quan với ăn thịt gia cầm, cá, trứng, sản phẩm sữa, trong khi đậu nành và các loại đậu có tác dụng bảo vệ.

"Những người bị CKD và các rối loạn liên quan tới thận khác vẫn có thể duy trì khẩu phần protein nhưng nên xem xét chuyển sang protein từ nguồn thực vật. Hạn chế protein từ chế độ ăn giúp kiểm soát CKD và làm chậm sự tiến triển tới ESRD.

Nghiên cứu này công bố trên Journal of the American Society of Nephrology.Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã theo dõi 63.257 người Trung Quốc ở Singapo từ Nghiên cứu sức khỏe người Trung Quốc ở Singapo trong hơn 15 năm.