Những ngày trời lạnh, nhóm bạn tôi rất thích đi ăn thịt nướng. Xin hỏi bác sĩ, ăn nhiều thịt, cá nướng có nguy hiểm gì không?

Đinh Tiến Bình (Hà Nội)

Thịt, cá nướng là những món ăn thơm ngon khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên nếu thường xuyên ăn món nướng nghĩa là ăn nhiều thì có những điều bất ổn.

Đến nay nhiều nghiên cứu cho thấy: thịt hay cá nướng trên than ở nhiệt độ 500-600oC, mỡ nhỏ giọt xuống than hồng bốc cháy tạo ra các phân tử hydrocarbure thơm đa vòng (AHA) có thể gây ung thư. Trường hợp nướng thịt cá trong lò nướng ở nhiệt độ 80-100oC, thì chất creatin hay creatinin trong thịt cá sẽ biến đổi thành amin thơm dị vòng.

Như vậy nếu ăn nhiều đồ nướng thì có nhiều nguy cơ mắc bệnh. Vậy bạn chỉ nên thỉnh thoảng hãy đổi khẩu vị một lần thôi.

Chất này khi ăn vào cơ thể sẽ đến gan và biến thành chất độc, từ đây chất độc đó xuống ruột, gây nguy cơ ung thư ruột già. Mặt khác các chất tiết ra ở nước thịt, nước cá dính vào lò nướng rất dễ chuyển thành AHA.

Ở nhiệt độ trên 200oC, nhiều loại AHA khác cũng có thể được hình thành do sự phân hủy các axít amin. Các AHA này bám ở những chỗ thịt cá bị cháy. Do đó, để tránh nguy hiểm, chúng ta không nên ăn chỗ thịt cá bị cháy.