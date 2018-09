Rượu là thứ đồ uống không thể thiếu trong ngày Tết đoàn viên, gặp gỡ người thân, bạn bè sau khoảng thời gian xa cách. Thế nhưng, uống quá chén lại dễ say làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Những lúc như vậy, bạn nên ăn những thực phẩm dưới đây để hạn chế tác dụng của rượu đến cơ thể đồng thời đánh bay những sinh vật có hại trong dạ dày.

Phở gà

Phở gà giúp bổ sung chất lỏng và muối bị mất do rượu (rượu được coi là một chất lợi tiểu) đồng thời cung cấp cysteine-một loại axít amin giúp gan giải độc rượu, đánh bay đau đầu và acetaldehyde, một chất có hại cho cơ thể do rượu bị phân giải tạo nên.

Trứng rán

Giống như súp gà, trứng chứa cysteine, có thể giảm thiểu đau đầu, ớn lạnh. Ngoài ra, trứng còn chứa taurine amino acid có thể giúp đảo ngược tổn thương gan gây ra do say rượu và đào thải các chất độc trong cơ thể một cách nhanh chóng hơn.

Bạn có thể tráng trứng với hành, rau nhưng không nên rán với phô mai hay thịt vì dầu mỡ có thể gây kích thích hệ tiêu hóa và làm cho bạn cảm thấy tồi tệ hơn.

Trà gừng

Thay vì dùng gừng trực tiếp, bạn có thể sử dụng trà gừng giấm lên men. Do trong loại trà này có gừng sẽ làm dịu dạ dày, chất chống co thắt, làm thư giãn hệ tiêu hóa, giảm thiểu đầy hơi và chống lại sự buồn nôn) đồng thời giúp bổ sung vitamin B và giảm tác dụng bất lợi của rượu trên niêm mạc ruột.

Chuối

Trong chuối chứa nhiều kali, một chất bị mất đi khi uống rượu nên khi say bạn nên ăn loại trái cây này để bổ sung. Ngoài ra, đây cũng là trái cây tốt cho dạ dày và có thể cung cấp cho cơ thể những chất điện giải quan trọng đã bị mất do say rượu.

Nước tinh khiết

Khi say rượu sau khi uống quá nhiều, lượng cồn trong cơ thể cao làm thận tăng cường hoạt động khiến bạn đi tiểu nhiều và cồn còn có tính khử nước mạnh khiến cơ thể mất nhiều nước gây triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn.

Do vậy, khi say cần uống thật nhiều nước ngay khi đó và suốt cả ngày hôm sau để giữ đủ lượng nước trong cơ thể, giúp cơ thể nhanh tỉnh táo, hỗ trợ tiêu hóa, chống đầy hơi và ợ nóng.

Trái cây nhiều nước

Các loại trái cây chứa nhiều nước như cam, bưởi, dưa hấu… cung cấp một lượng vitamin và khoáng chất cần thiết sẽ giúp người say làm ẩm, phục hồi đường ruột và làm dịu dạ dày. Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều chất xơ, rất tốt cho quá trình tiêu hóa.

(Theo Prevention)