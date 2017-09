5 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị hạ kali trầm trọng

Chắc hẳn là ai cũng biết chuối là thực phẩm rất giàu kali, nhưng có lẽ ít có người biết được vai trò sống quan trọng của chất khoáng này đối với cơ thể. Kali hỗ trợ cho sự co cơ, điều hòa nội môi, và cân bằng chất khoáng. Không chỉ thế, kali còn giúp hạn chế tác dụng có hại đối với cơ thể khi thừa mứa natri.

Một chế độ ăn giàu kali giúp cơ thể đạt được sự cân bằng natri. Nó còn giúp nới lỏng thành mạch máu, qua đó làm hạ huyết áp của cơ thể.

Theo kết luận của một cuộc nghiên cứu được công bố năm 2011 trên tạp chí the Journal of the American College of Cardiology, tăng lượng kali hấp thu vào cơ thể, đồng thời giảm lượng natri sẽ giúp bạn giảm nguy cơ đột quỵ đến khoảng 21% và giảm thiểu các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch.

Theo bà Lauren Blake, chuyên gia dinh dưỡng tại trung tâm y khoa Wexner của Đại học bang Ohio, nếu bạn ăn nhiều thức ăn được bọc trong hộp hoặc túi, bạn chắc chắn đang bị thiếu kali. Tăng cường ăn nhiều trái cây và rau củ sẽ giúp bạn hấp thu khoảng 4,700 milligram kali một ngày – một lượng lý tưởng cho một cơ thể khỏe mạnh.

Bạn cũng nên đến khám và nhận lời khuyên từ bác sĩ nếu nghi ngờ mình đang bị hạ kali. Sau đây là các dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang ở tình trạng thiếu kali trầm trọng.

1. Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi



Nếu bạn cảm thấy mình được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng năng lượng cơ thể vẫn ở mức thấp thì có thể là bạn đang bị hạ kali, theo bà Blake. "Mọi tế bào trong cơ thể đều cần một lượng kali thích hợp để thực hiện các chức năng", bà giải thích.

"Nếu bạn đang ngày càng cảm thấy kiệt sức và biết mình vẫn ngủ đủ giấc, có thể kali là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này".

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự mệt mỏi, uể oải thường xuyên kéo dài như do chế độ ăn, áp lực, hoặc thiếu ngủ… Bạn cần loại trừ các nguyên trên trước khi cho rằng hạ kali là nguyên nhân chính gây ra sự mệt mỏi kéo dài.

Khi kali trong cơ thể đang ở mức thấp, bạn có thể sẽ cảm thấy "đau nhức và co rút"

2. Yếu cơ hoặc chuột rút



Kali đóng vai trò chính trong sự co cơ trơn, cơ tim và toàn bộ hệ cơ của cơ thể. Khi kali trong cơ thể đang ở mức thấp, bạn có thể sẽ cảm thấy "đau nhức và co rút" các cơ trong suốt cả ngày hoặc trong khi đang tập thể dục, bà Blake cho biết.

Ngứa ran chân tay cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn thiếu kali

3. Chóng mặt, ngất xỉu hoặc ngứa ran chân tay



Mức độ kali trong cơ thể thường lên xuống không đều xuyên suốt trong một ngày, và khi kali hạ thấp quá mức sẽ khiến nhịp tim bị chậm lại, khiến cho bạn cảm thấy giống như đang sắp rơi vào trạng thái ngất xỉu.

"Điều này không thường gặp, nhiều yếu tố nguyên nhân khác có thể gây ra hiện tượng như vậy, điều quan trọng là bạn cần phải đến gặp bác sĩ nếu rơi vào trường hợp như thế", bà Blake nói. Ngứa ran khắp tay chân cũng là một dấu hiệu khác mà bạn không nên bỏ qua.

4. Bị tăng huyết áp hoặc đánh trống ngực



Nếu cơ thể không có đủ kali, thành mạch máu trở nên co thắt, dẫn tới bị tăng huyết áp. Bạn cũng cần để ý xem có hiện tượng đánh trống ngực hay không; các cơ tim sẽ khó khăn trong việc bơm máu nếu như cơ thể mất đi sự cân bằng natri-kali.

5. Phù toàn thân trong thời gian dài



Khi mức kali trong cơ thể hạ thấp, cơ thể có cơ chế chống lại bằng cách điều hóa lượng natri và gây ra hiện tượng phù toàn thân do muối giữ nước.

