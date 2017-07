3 TỶ ĐỒNG - số tiền khổng lồ mà bạn phải trả mỗi ngày để có cuộc sống như một tỷ phú

Chi phí biệt thự: Khác nhau, nhưng có thể đạt ngưỡng 20.000 USD (khoảng 455 triệu VNĐ) mỗi ngày



Nếu bạn trở thành một tỷ phú, chi phí nhà ở hàng ngày của bạn sẽ phụ thuộc vào giá của căn nhà mà bạn ở. Nhưng nếu bạn đã đầu tư vào một căn nhà đạt đến ngưỡng 100 triệu USD (khoảng 2274 tỷ VNĐ) - giống như căn biệt thự Beverly Hills của tỷ phú Jeff Greene, được treo lên với mức giá 129 triệu USD (2933 tỷ VNĐ) - bạn sẽ phải trả một khoản tiền khổng lồ mỗi ngày.

Với số tiền đặt cọc 20%, bạn sẽ phải gánh mức thế chấp trị giá 103 triệu USD (2.342 tỷ VNĐ). Với lãi suất ở mức 3,875% trên khoản thế chấp dài 25 năm, bạn sẽ phải trả 537.630 USD (12.2 tỷ VNĐ) mỗi tháng, tương đương 17.672 (400 triệu VNĐ) mỗi ngày.

Tất nhiên, bạn sẽ phải trả thêm các loại thuế tài sản, bảo hiểm cho chủ nhà và chi phí bảo dưỡng nữa.

Chi phí xe hơi sang trọng: 410 USD (hơn 9 triệu đồng) hoặc hơn mỗi ngày

Là một tỷ phú, có lẽ bạn sẽ muốn đầu tư vào một chiếc xe sang trọng như Ferrari hay Bugatti. Ngoài cái giá cắt cổ của những chiếc xe đó ra - một chiếc Bugatti Veyron cách đây một vài năm đã tốn khoảng 3,2 triệu USD (72 tỷ VNĐ) tại California - thì bạn cũng sẽ phải chi trả cho các khoản tiền bảo dưỡng. Nhìn chung, chỉ tính riêng chi phí bảo dưỡng hàng năm, bạn đã mất đến hơn 150.000 USD (3.4 tỷ VNĐ), theo website Secret Entourage.

Giả sử bạn cho xe bảo dưỡng và thay lốp định kỳ hàng năm, bạn sẽ phải tiêu tốn khoảng 410 USD (9 triệu VNĐ) - chưa kể tiền thuê, tiền bảo hiểm, tiền thuế và chi phí xăng dầu.

Chi phí cho du thuyền: lên đến 5.890 USD (gần 134 triệu đồng) mỗi ngày

Đầu tiên phải kể đến giá xây dựng chiếc du thuyền đó, và chắc chắn là không hề rẻ. Ví dụ, chiếc siêu du thuyền dài 137 mét của tài tử Leonardo DiCaprio theo báo cáo đã tiêu tốn khoảng 200 triệu USD (4.548 tỷ VNĐ) để xây lắp, theo Daily Mail.

Bạn cũng sẽ phải trả tiền để vận hành, bảo dưỡng và thuê nhân viên quản lý và phục vụ du thuyền của bạn. Tờ Daily Mail đã báo cáo rằng chi phí nhiên liệu cho một chiếc siêu du thuyền sẽ rơi vào khoảng 400.000 USD mỗi năm (9 tỷ VNĐ). Riêng chi phí neo đậu đã rơi vào khoảng 350.000 USD (7.9 tỷ VNĐ), và một nhân viên phục vụ toàn thời gian cho du thuyền mỗi năm cũng cần phải có mức lương lên đến 1.4 triệu USD (32 tỷ VNĐ).

Đối với một chiếc du thuyền với đầy đủ nhân viên phục vụ, bạn sẽ mất một khoản chi phí hàng ngày là 5.890 USD (134 triệu VNĐ). Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí và không sử dụng nhân viên, thì con số này sẽ giảm xuống còn 2.054 USD (46 triệu VNĐ) mỗi ngày.

Chi phí cho huấn luyện viên riêng: 1.485 USD (gần 34 triệu đồng) mỗi ngày

Rõ ràng với tư cách một tỷ phú, bạn sẽ không thể đến các phòng gym giảm giá thông thường- bạn sẽ tập trong phòng gym của riêng mình với một huấn luyện viên riêng.

Tuy vậy, các chi phí tập luyện này cũng rất đắt đỏ. Fabrice, nhà sáng lập của Fabrice Le Physique và là một huấn luyện viên riêng cho các tỷ phú cũng được báo cáo là yêu cầu khoảng 1.300 USD (29 triệu VNĐ) cho mỗi giờ huấn luyện.

Nếu mỗi tuần bạn dành 4 buổi tập, mỗi buổi 2 tiếng, thì chi phí luyện tập mỗi tuần của bạn sẽ rơi vào khoảng 10.400 USD (236 triệu VNĐ). Tức là tương đương 1.485 USD (34 triệu VNĐ) mỗi ngày.

Chi phí đầu bếp cá nhân: 490 USD (hơn 11 triệu đồng) mỗi ngày, cộng tiền thưởng

Là một tỷ phú bận rộn, khả năng cao là bạn đang thuê một đầu bếp toàn thời gian để nấu các bữa ăn cho riêng bạn. Có một điều bất ngờ là một đầu bếp riêng tốn ít chi phí hơn bạn tưởng. Indeed đã báo cáo rằng mức lương của các đầu bếp riêng thông thường chỉ rơi vào khoảng 179.000 USD (4 tỷ VNĐ) mỗi năm, có nghĩa rằng chi phí mỗi ngày cho một đầu bếp riêng trung bình chỉ có khoảng 490 USD (11 triệu) mỗi ngày.

Tuy vậy, nhân viên của bạn có thể sẽ yêu cầu được thưởng thêm. Một đầu bếp riêng của một nhà tỷ phú đã được nhận một chiếc đồng hồ Cartier làm phần thưởng cuối năm, trong khi đó một người khác được báo cáo là nhận được khoảng 1.300 USD (29 triệu VNĐ), tạp chí GQ đã báo cáo.

Chi phí quản gia và người giữ cửa: 251 USD (gần 6 triệu đồng) mỗi ngày

Người quản gia thông thường sẽ giúp trông coi một phần ngôi nhà của bạn - ví dụ như phòng ăn, nhà bếp, hầm rượu - và cũng có thể sẽ giúp bạn quản lý và thu xếp các dịch vụ dọn dẹp khác.

Một người quản gia trung bình sẽ nhận khoảng 55.568 USD (1.2 tỷ VNĐ), theo PayScale, một công ty chuyên cung cấp số liệu về mức lương. Và thông thường mức lương cao nhất rơi vào khoảng 86.577 USD (1.9 tỷ VNĐ), tức là khoảng 237 USD (5.3 triệu VNĐ) mỗi ngày.

Maureen Tadros, giám đốc một công ty dịch vụ giữ cửa, đã nói với Daily Mail rằng các khách hàng nhìn chung sẽ trả khoảng 4.000 bảng (118 triệu VNĐ) mỗi năm cho việc này. Có nghĩa là bạn sẽ phải trả thêm mỗi ngày 14 USD (318 nghìn VNĐ).

Chi phí giải trí: lên đến 82.191 USD (gần 2 tỷ đồng) mỗi ngày

Là một tỷ phú, bạn sẽ phải liên tục biết cách sử dụng và mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Và đó cũng có nghĩa là các buổi gặp mặt và dạ tiệc công phu hoành tráng. Và chúng tất nhiên không hề rẻ. Ví dụ, tỷ phú Stephen A. Schwarzman tốn khoảng 20 triệu USD (452 tỷ VNĐ) cho dịp sinh nhật lần thứ 60 của mình tại Manhattan.

Giả sử bạn chỉ muốn làm một buổi tiệc với con số khá “khiêm tốn" là 10 triệu USD (227 triệu VNĐ) và chỉ tổ chức ba lần mỗi năm, bạn sẽ mất khoảng 30 triệu đô, tương đương 82.191 USD (1.8 tỷ VNĐ) mỗi ngày.

Chi phí dịch vụ dọn dẹp: 267 USD (khoảng 6 triệu đồng) hoặc hơn mỗi ngày

Dr. Dre - người được mệnh danh là tỷ phú đầu tiên của hip-hop - đã trả khoảng 1.870 USD (42 triệu VNĐ) cho người dọn dẹp nhà cửa mỗi tuần, tức là khoảng 267 USD (6 triệu VNĐ) mỗi ngày, theo tờ New York Daily News.

Nếu bạn thuê một đội ngũ dọn dẹp với ba người để làm sạch cho biệt thự của mình, bạn sẽ phải trả khoảng 800 USD (18 triệu VNĐ) mỗi ngày.

Chi phí trông trẻ: 213 USD (gần 5 triệu đồng) mỗi ngày

Nếu bạn là tỷ phú, bạn sẽ gần như không có đủ thời gian cho lũ trẻ, và thế là bạn sẽ phải thuê một người trông trẻ. Paola Diana, nhà sáng lập một công ty dịch vụ trông trẻ cho nhà giàu, đã cho biết một cô trông trẻ toàn thời gian sẽ yêu cầu khoảng 77.750 USD mỗi năm, tức là khoảng 213 USD (4.8 triệu VNĐ) mỗi ngày.

Chi phí bảo dưỡng bên ngoài nhà: hơn 116 USD (hơn 2.5 triệu đồng) mỗi ngày

Những người dọn dẹp vườn tược tại Mỹ nhận được lương khoảng 42.342 USD (962 triệu VNĐ) mỗi năm, tức là khoảng 116 USD (2.6 triệu VNĐ) mỗi ngày, theo PayScale. Vì thế, nếu bạn đang thuê một đội bốn người dọn dẹp các tài sản bên ngoài căn nhà, bạn sẽ phải trả khoảng 464 USD (10 triệu VNĐ) mỗi ngày.

Chi phí nhà nghỉ dưỡng: tùy, nhưng có thể lên đến $3.000 (khoảng 68 triệu đồng) mỗi ngày

Đa số các tỷ phú cũng có các căn nhà nghỉ dưỡng khác. Căn nhà nghỉ dưỡng tại Hawaii của Mark Zuckerberg tiêu tốn khoảng 100 triệu USD (2.274 tỷ VNĐ), trong khi căn nhà ở London của Michael Bloomberg tốn khoảng 26 triệu USD (591 tỷ VNĐ), theo Forbes.

Giả sử bạn chỉ cần có một căn nhà “hạng trung” như của Bloomberg, với khoản thế chấp 25 năm với tỷ lệ lãi suất 3,875%, mỗi tháng bạn sẽ phải trả 104.192 USD, tức là mỗi ngày 3.416 USD (77 triệu VNĐ). Tất nhiên, bạn vẫn sẽ phải trả các chi phí thuế tài sản, tiêu dùng và bảo dưỡng cùng với thuê các nhân viên hỗ trợ khác.

Chi phí thư ký riêng: 246 USD (khoảng 5,6 triệu đồng) mỗi ngày

Một thư ký riêng có kinh nghiệm cho người siêu giàu sẽ yêu cầu ít nhất khoảng 90.000 USD (2 tỷ VNĐ) mỗi năm. Nếu bạn chọn một thư ký giàu kinh nghiệm, bạn sẽ phải trả ít nhất 246 USD (5.5 triệu) mỗi ngày cho lương của họ, cùng với chi phí của các loại lợi ích và thưởng khác.

Chi phí bảo vệ riêng: $11.780 (khoảng 268 triệu đồng) mỗi ngày

Là một người giàu có với nhiều tài sản quý giá, hiển nhiên là bạn sẽ cần một đội ngũ bảo vệ an ninh giỏi. Ví dụ như Facebook đã phải trả 4,3 triệu USD (977 tỷ VNĐ) vào năm 2015 chỉ để đảm bảo an toàn về cả thân thể lẫn thông tin cá nhân cho nhà sáng lập Mark Zuckerberg. Nếu bạn cần mức độ đảm bảo an ninh như thế, bạn sẽ phải trả khoảng 11.780 USD (267 triệu VNĐ).

Chi phí thuê luật sư và các chi phí pháp lý khác: 1.500 USD (khoảng 34 triệu đồng) trên mỗi giờ làm việc

Nếu bạn trở thành tỷ phú, việc sở hữu một đội ngũ làm về luật là vô cùng quan trọng. Có thể bạn sẽ không phải trả các chi phí pháp lý mỗi ngày, nhưng theo Fortune, các luật sư cấp cao sẽ yêu cầu bạn phải trả 1.500 USD (34 triệu VNĐ) với mỗi giờ làm việc.

Chi phí phi cơ riêng: 2.254 USD (hơn 51 triệu đồng) mỗi ngày

Một khi bạn đã giàu, thì chẳng có cách nào tốt hơn để chứng minh cho sự giàu có đó ngoài việc sở hữu một phi cơ của riêng mình. Yên tâm là bạn sẽ phải trả ít nhất 10 triệu USD (2.274 tỷ VNĐ) cho một chiếc Cessna Citation X phiên bản 2011, theo Aviation Voice. Bạn cũng sẽ phải trả khoảng 3.000 USD (68 triệu VNĐ) mỗi tháng để lưu trữ, và mỗi lần nạp nhiên liệu bạn sẽ mất khoảng 11.000 USD (250 triệu VNĐ). Hơn nữa, tiền lương cho các nhân viên phục vụ phi cơ cũng sẽ lên đến 215.000 USD (4.8 tỷ VNĐ) hàng năm, cùng các chi phí bảo dưỡng khác.

Sau khi đã mua đứt một chiếc phi cơ, bạn vẫn sẽ tiếp tục phải trả mỗi năm 823.000 USD cho các loại phụ phí, tức là khoảng 2.254 USD (51 triệu) mỗi ngày.

Như vậy, tổng chi phí để có cuộc sống như một tỷ phú: 130.093 USD (gần 3 TỶ ĐỒNG) mỗi ngày

Nếu bạn muốn được sống một cuộc sống vương giả của các nhà tỷ phú như vậy, thì xin chia buồn: khả năng cao là mức lương hàng năm của bạn cùng lắm cũng chỉ vừa đủ để chi trả hết được các chi phí một ngày của một tỷ phú.