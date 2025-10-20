ZU-23-2 tự động hóa trở thành 'sát thủ' máy bay không người lái

Kênh Telegram " Vodogray " đã đưa tin về sự việc này. Hệ thống vũ khí trên, ngoài pháo phòng không ZU-23-2 hiện đại hóa còn bao gồm súng máy hạng nặng 6P49 "Kord", các bài kiểm tra được thực hiện tại bãi thử Kapustin Yar.

Căn cứ vào những tài liệu đã công bố, module chiến đấu được xây dựng theo hình dạng một tòa tháp cố định, bệ pháo tiêu chuẩn có bánh xe đã bị tháo dỡ, module như vậy có thể được cơ động và lắp đặt bằng xe tải.

Một trạm radar được lắp đặt trên các tháp pháo để phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không chưa rõ chủng loại. Ngoài ra còn có một trạm radar khác được phát hiện ở gần đó, có thể là một tổ hợp tác chiến điện tử hình vòm.

Có thể giả định rằng những module nói trên được kết hợp thành một hệ thống tự động hợp nhất với khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu, sau đó người vận hành phân phối chúng cho các module hỏa lực riêng lẻ.

Một tổ hợp như vậy có thể được tạo ra để tăng cường phòng không tại địa phương và bảo vệ các cơ sở quan trọng trước mối đe dọa từ máy bay không người lái - những nơi không thể được bảo vệ hiệu quả bằng các phương tiện hiện có, do diện tích đất nước quá lớn.

Pháo phòng không ZU-23-2 được module hóa để chống máy bay không người lái.

Trước đó vào ngày 16 tháng 9, báo chí biết rằng Nga đã thành lập đơn vị hàng không có tên Bars - Sarmat, sử dụng máy bay động cơ hạng nhẹ để đánh chặn UAV tầm xa của Ukraine ở sâu trong hậu phương.

Trung tâm Tác chiến Đặc biệt đã triển khai một đơn vị gồm 6 máy bay đánh chặn, được các nhà hảo tâm mua hoặc tặng. Đơn vị này dự kiến sẽ mở rộng trong tương lai, khi các cuộc đàm phán đang được tiến hành để mua thêm nhiều phương tiện nữa.