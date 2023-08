ZR1 The Zurich khuấy đảo thị trường BĐS phía Bắc với siêu chính sách có 1-0-2

Chiều 27/8, gần 1.000 khách hàng, nhà đầu tư đã có mặt tại sự kiện giới thiệu chính sách bán hàng bom tấn "Mua nhà 8 năm không lo lãi suất" được chủ đầu tư Vinhomes áp dụng tại toà căn hộ ZR1 The Zurich (Vinhomes Ocean Park).

Khách hàng nườm nượp check-in sớm tại sự kiện để có được những vị trí tốt nhất và không bỏ lỡ bất cứ thông tin hấp dẫn nào từ bom tấn "Mua nhà 8 năm không lo lãi suất" được áp dụng tại ZR1 The Zurich

Chị Thuỳ Dương (Hoàng Mai – Hà Nội) chia sẻ: "Trước khi đến sự kiện, tôi đã được tư vấn khá kỹ về chính sách và sản phẩm nhưng chúng tôi vẫn chờ đợi những thông tin chính thức từ chủ đầu tư. Tôi cũng đã có kế hoạch chốt 2 căn tại sự kiện, một căn cho con trai sắp tốt nghiệp đại học và một căn khai thác cho thuê vì chính sách đang quá hấp dẫn".

Sự kiện "Giải mã Zurich Code 480" không chỉ giới thiệu những thông tin về chính sách đột phá "Mua nhà 8 năm không lo lãi suất" với 4 phương án thanh toán linh hoạt chưa từng có trên thị trường BĐS miền Bắc mà còn giúp khách hàng cùng nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh và đầy đủ nhất về siêu phẩm ZR1 The Zurich - phân khu đẳng cấp với chất sống Thụy Sĩ lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội.

Đây là phân khu đầu tiên được mở bán trong dự án The Metropolitan - "tâm điểm thượng lưu" của Vinhomes Ocean Park 1, còn được biết đến như "Quận CBD" của thành phố điểm đến Ocean City. The Zurich khắc họa "dấu ấn Thụy Sĩ" giữa lòng Hà Nội, mở ra không gian sống thượng lưu đắt giá bậc nhất Thủ đô. Theo đuổi tinh thần của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, The Zurich hướng đến chất sống tiện nghi trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Ông Mr. Kazuki Shionoya - Trưởng văn phòng đại diện Hà Nội, Công ty TNHH phát triển đô thị Mitshubishi Corporation Việt Nam chia sẻ về mối quan hệ hợp tác giữa Mitsubishi Corporation và Vinhomes và siêu phẩm The Zurich.

Đại diện Vinhomes cũng cho biết, chính sách "Mua nhà 8 năm không lo lãi suất" vừa được công bố đã lập tức "gây bão" trên thị trường BĐS khi mang tới cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp tại dự án trong mơ ở phía Đông Thủ đô cho rất nhiều nhóm đối tượng khách hàng, đặc biệt là những người chưa có nhiều tích luỹ.



Chính sách "bom tấn" này đã thực sự phá băng thị trường và tạo nên một kỷ lục bán hàng với 603 căn hộ được đặt chỗ, tổng giá trị giao dịch lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Đây được xem là một con số đáng mơ ước của bất cứ dự án nào trong thời điểm hiện tại.

Khán phòng chật kín khách hàng nóng lòng "Giải mã Zurich code 480"

Theo thông tin từ chủ đầu tư, khách hàng chốt căn khá đa dạng, từ các nhà đầu tư muốn đón đầu sự phát triển của "thành phố kỳ tích" Ocean City đang được Vingroup mạnh tay đầu tư đến các khách hàng có nhu cầu ở thực như công chức, người lớn tuổi đã nghỉ hưu, các cặp vợ chồng trẻ và cả những người độc thân theo đuổi phong cách "ở sướng - sống sang".



Sản phẩm đẳng cấp cùng chính sách có 1-0-2 khiến bầu không khí tư vấn và chốt căn diễn ra sôi động từ khi mở đầu đến khi kết thúc sự kiện "Giải mã Zurich Code 480"

Khán phòng sự kiện càng trở nên bùng nổ khi những khách hàng đã chốt căn thành công được tham gia bốc thăm trúng thưởng. Các giải thưởng với tổng giá trị lên đến gần 500 triệu đồng, trong đó có 1 phần thưởng đặc biệt trị giá 200 triệu đồng, đã nhanh chóng tìm được chủ nhân.



Phần thưởng được mong chờ nhất là 01 vali tiền mặt trị giá 200 triệu đồng đã được trao cho khách hàng may mắn nhất ngay tại sự kiện.

Sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ dự án Vinhomes Ocean Park 1, ZR1 The Zurich không chỉ mang tới chất sống thượng lưu độc bản mà còn là kênh đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh thị trường đang bước vào thời kỳ tăng trưởng mới. Đặc biệt, sức hút của ZR1 càng tăng lên gấp bội với siêu chính sách "Mua nhà 8 năm không lo lãi suất". Với chính sách "bom tấn" này, việc sở hữu căn hộ cao cấp phong cách sống Thụy Sĩ cũng như nắm bắt cơ hội đầu tư tiềm năng bậc nhất thị trường bất động sản chưa bao giờ dễ dàng đến vậy.