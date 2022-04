Không chỉ được yêu mến bởi sự mộc mạc, bình dị, MC Quyền Linh còn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Đặc biệt, 2 cô con gái của nam MC cũng nhận nhiều sự quan tâm từ netizen vì ngoại hình xinh đẹp, học giỏi và tài năng.



Nếu như Lọ Lem đã quen mặt với cộng đồng mạng thì Hạt Dẻ - con gái út MC Quyền Linh lại ít khi xuất hiện hơn. Tuy nhiên, mỗi lần lộ diện đều làm cõi mạng "chao đảo" vì gương mặt xinh xắn không tì vết. Mới đây, cô nàng Gen Z này đăng tải một đoạn clip ngắn trên TikTok, nhận được vô số lượt "thả tim" từ dân tình.

00:00:14 Zoom cận nhan sắc xinh đẹp của Hạt Dẻ





Nhan sắc của Hạt Dẻ khiến netizen u mê

Cô nàng sở hữu chiều cao 1m70 cùng đôi chân dài cực phẩm

Trong đoạn clip, Hạt Dẻ gây ấn tượng với vẻ đẹp hơi lai Tây, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố. Ở góc quay cận, mỹ nhân 14 tuổi khiến người xem "xỉu up xỉu down" vì mắt to, môi đỏ, làn mi cong tự nhiên không cần son phấn. Dù đã đến tuổi biết làm điệu, hướng đến phong cách nữ tính, dịu dàng hơn nhưng Hạt Dẻ vẫn nhận nhiều lời khen ngợi vì vẫn giữ được sự ngây thơ, trong sáng đúng lứa tuổi.

Hạt Dẻ còn có chiều cao 1m70 với đôi chân thẳng tắp. Với sắc vóc, tài năng này, Hạt Dẻ được kì vọng sẽ sớm trở thành hoa hậu trong tương lai.