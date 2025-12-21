Zircon, Iskander và Oreshnik sẽ bảo vệ Kaliningrad

Lực lượng tên lửa Nga diễn tập chiến đấu với Iskander-M tại Kaliningrad.

Lựa chọn của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng việc phong tỏa vùng lãnh thổ Kaliningrad sẽ gây ra leo thang căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi mối đe dọa sẽ bị vô hiệu hóa.

Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự tại Viện Luật và An ninh Quốc gia thuộc Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính Công Nga nói với Sputnik: "Đối phó với sự bao vây nhằm vào Kaliningard đòi hỏi phải sử dụng toàn bộ các công cụ hiện có".

"Trong trường hợp này, Nga sẽ không gặp bất kỳ hạn chế nào trong việc sử dụng toàn bộ các biện pháp răn đe của mình, những vũ khí mà Nga sử dụng sẽ khiến đối thủ không có cách nào có thể đối phó", ông nói.

Theo chuyên gia, nguồn lực Nga sử dụng để đối phó sẽ bao gồm: Lực lượng Hạm đội Baltic, đặc biệt là các loại vũ khí tầm xa chính xác và siêu thanh như tên lửa Zircon.

Các tên lửa Iskander được triển khai ở vùng Kaliningrad có thể nhắm mục tiêu vào các căn cứ tập kết của NATO để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Kaliningrad.

Hệ thống siêu vượt âm tầm trung Oreshnik mới nhất của Nga có thể được triển khai ở vùng Kaliningrad và dọc biên giới phía tây của khu vực này để ngăn chặn các hành động quân sự mạo hiểm của NATO.

Cùng với đó, Lực lượng không quân vũ trụ Nga có thể tấn công các mục tiêu của NATO ở Biển Baltic.

"Trong trường hợp đối phương khởi xướng xung đột dọc theo đường biên giới Nga, các mục tiêu của NATO sẽ trở nên hoàn toàn hợp pháp đối với các hệ thống vũ khí chính xác cao của Nga", ông Stepanov nói.

Ông nhấn mạnh rằng các công cụ răn đe chiến lược của Nga, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa, có thể được sử dụng trong trường hợp có mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và chủ quyền của Nga theo học thuyết hạt nhân mới của nước này.

Vào tháng 7, Tướng Christopher Donahue, người đứng đầu Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi kiêm Bộ Tư lệnh Lục quân Đồng minh NATO, cho biết liên minh có thể tấn công và kiểm soát Kaliningrad nếu cần thiết và đã có sẵn kế hoạch.

Trước đó, trợ lý của Tổng thống Putin, Nikolai Patrushev, đã cảnh báo về các cuộc tập trận của NATO nhằm chuẩn bị cho các hoạt động tấn công gần biên giới Nga, bao gồm cả khả năng tấn công Kaliningrad.

Nguy cơ với Kaliningrad

Cũng theo chuyên gia Nga, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ triển khai trên lãnh thổ Ba Lan có thể đặt toàn bộ Kaliningrad trong tầm bao phủ của nó.

Ngoài việc theo dõi và phát hiện, đánh chặn các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga, một yếu tố khác khiến Moscow rất lo lắng về Aegis Ashore là bệ phóng Mk-41 của nó còn có thể sử dụng để phóng các tên lửa tấn công các mục tiêu trên không và trên mặt đất.

Mk-41 có thể lắp đặt và phóng tên lửa hành trình tầm xa BGM-109 Tomahawk, loại tên lửa mà Nga và Mỹ bị chế ước theo các điều khoản của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), cấm bố trí tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trên mặt đất có tầm bắn 500-5.470 km.

Đây là lí do chính khiến cả tên lửa Tomahawk của Mỹ và Kalibr của Nga đều được bố trí trên tàu chiến, mà không được phép triển khai trên mặt đất khi Hiệp ước INF còn hiệu lực.

Việc Washington triển khai các bệ phóng đa năng tại các căn cứ phòng thủ tên lửa ở Ba Lan khiến Moscow lo lắng về số phận của Kaliningrad.

Nếu Mỹ bí mật thay thế tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo SM-3 bằng tên lửa hành trình Tomahawk thì không chỉ toàn bộ phần châu Âu của Nga sẽ nằm trong tầm ngắm của tên lửa Mỹ, mà chỉ trong 10 phút các tên lửa này sẽ đánh vào vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga.

Vì vậy, việc Mỹ triển khai căn cứ phòng thủ tên lửa với hệ thống Aegis Ashore ở Ba Lan và Romania bị Nga coi là hành động khiêu khích bởi chỉ cần một điều chỉnh nhỏ là các bệ phóng Mk-41 có thể ngay lập tức biến thành hệ thống phóng tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk.

Nhưng theo chuyên gia quân sự Konstantin Makienko, Giám đốc Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga, việc triển khai Aegis Ashore cũng có tính hai mặt bởi căn cứ này đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên của các loại tên lửa Nga một khi xung đột xảy ra.