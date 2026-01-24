Zeekr 8X ra mắt: Cùng cỡ Ford Explorer, động cơ PHEV có thể chạy 328km không cần xăng, bản thuần điện mạnh gấp đôi Lamborghini Urus

Zeekr vừa chính thức công bố những thông tin đầu tiên về mẫu 8X PHEV, dự kiến ra mắt thị trường trong năm 2026. Theo công bố, Zeekr 8X PHEV là một mẫu xe cỡ lớn, được định vị thấp hơn dòng 9X, cao hơn dòng 7X sắp ra mắt Việt Nam.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại và có phần vuông vức, mang phong cách đặc trưng của Zeekr với dải đèn ban ngày mảnh, cụm đèn chiếu sáng công nghệ cao và nhiều chi tiết nhấn mạnh sự bề thế. Hãng xác nhận 8X PHEV sẽ có cả cấu hình 5 chỗ và 6 chỗ, phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Zeekr 8X là mẫu xe mới nhất của hãng xe Trung Quốc.

Mặc dù nhỏ hơn Zeekr 9X, Zeekr 8X vẫn có chiều dài 5100mm, chiều rộng 1998mm và chiều dài cơ sở 3069mm. Những con số này tương đương với mẫu Ford Explorer từng bán tại Việt Nam.

Zeekr vẫn chưa xác nhận đầy đủ thông tin chi tiết về hệ thống truyền động, nhưng thông tin được ghi nhận tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho thấy xe sẽ sử dụng động cơ PHEV gồm máy xăng 2.0 lít, công suất 275 mã lực và động cơ điện. Đáng chú ý, động cơ điện này có thể cho tầm hoạt động tới 328km không cần xăng nhờ bộ pin 70kWh.

Trong khi đó, các bản thuần điện của xe vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, vì mẫu xe này dùng chung động cơ với 9X, giới chuyên môn dự đoán xe có thể trang bị hệ dẫn động 4 bánh với 3 mô-tơ điện cho công suất lên tới 1.381 mã lực.

Động cơ mạnh gấp đôi Lamborghini Urus.

Mẫu SUV này được phát triển trên nền tảng kiến trúc SEA-S mới của Zeekr, tối ưu cho các dòng xe hybrid và điện hóa hiệu suất cao. Nền tảng này cho phép tích hợp linh hoạt pin dung lượng lớn, hệ thống truyền động điện mạnh mẽ cũng như các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Trên những hình ảnh và thông tin ban đầu, Zeekr 8X PHEV còn xuất hiện với cảm biến lidar gắn trên nóc xe, cho thấy khả năng được trang bị các tính năng hỗ trợ lái cao cấp ngay từ khi ra mắt.

Zeekr xác nhận 8X PHEV sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc trong năm 2026, trước khi xem xét mở rộng sang các thị trường khác. Với tầm chạy điện vượt trội, định vị SUV cỡ lớn và loạt công nghệ hiện đại, Zeekr 8X PHEV được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu plug-in hybrid đáng chú ý nhất trong giai đoạn tới, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến các mẫu xe có thể kết hợp linh hoạt giữa điện và xăng cho cả di chuyển đô thị lẫn đường dài.