Zalo vừa có thay đổi mới, người dùng cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Trong một thông báo vào ngày 8/10, Zalo cho biết trang “Nhật ký” quen thuộc nay đã được nâng cấp và đổi tên thành “Tường nhà”. Tính năng này không chỉ là nơi để chia sẻ khoảnh khắc mà còn tích hợp thêm Zalo video, giúp người dùng khám phá kho video ngắn.

Để trải nghiệm tính năng này người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Zalo và chọn tab "Tường nhà"﻿;

Bước 2: Chọn mục "Zalo Video" để khám phá video ngắn hấp dẫn;﻿

Với những thay đổi mới, Tường nhà Zalo được thiết kế trở thành không gian linh hoạt, nơi người dùng có thể chia sẻ, kết nối và cập nhật các nội dung giải trí hằng ngày.

Bên cạnh đó, trước tình hình bão lũ phức tạp, ﻿ từ ngày 28/9 Zalo đã kích hoạt tính năng Zalo SOS đến 15 triệu người dùng ở 17 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng do bão.

Tính năng Zalo SOS được tích hợp trực tiếp trên nền tảng Zalo, cho phép người dùng gửi tín hiệu khẩn cấp mà không cần cài đặt thêm ứng dụng hay thực hiện thao tác phức tạp.

Chỉ trong vài giây, người dùng có thể báo tình trạng, cầu cứu hoặc thông báo an toàn đến người thân.

Tính năng này không chỉ hỗ trợ chia sẻ tình trạng cá nhân, mà còn kết nối nhanh chóng với người thân, cộng đồng và cơ quan chức năng trong các tình huống khẩn cấp.

Từ ngày 28/9 - 1/10, Zalo SOS ghi nhận 395.000 người đã chia sẻ trạng thái "Tôi đã an toàn", khoảng 70.000 người cho biết đạng gặp khó khăn và cần được hỗ trợ, khoảng 33.000 cuộc gọi tới tổng đài 112 thông qua tính năng này. ﻿

Trong giai đoạn thiên tai, Zalo SOS đã chứng minh vai trò là kênh liên lạc tin cậy, góp phần lan tỏa thông tin cứu trợ kịp thời. Sau khi bão tan, công cụ tiếp tục hỗ trợ thông báo an toàn và phối hợp lực lượng cứu hộ trong quá trình khắc phục hậu quả.

Bên cạnh việc triển khai tính năng Zalo SOS hỗ trợ người dùng ứng phó thiên tai, Zalo còn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và gìn giữ đa dạng sinh học.

Hơn 5 năm qua, nền tảng đã hợp tác với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Đồng thời, Zalo liên tục cập nhật Chính sách Cộng đồng, tuân thủ quy định pháp luật và nâng cấp công cụ giám sát nội dung để nâng cao hiệu quả quản lý.

Những nỗ lực này đã được ENV ghi nhận bằng bằng khen, khẳng định đóng góp của Zalo đối với công tác bảo vệ các loài động vật quý hiếm trước nguy cơ tuyệt chủng. Đây cũng là động lực để nền tảng tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.