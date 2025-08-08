Zalo ra thông báo quan trọng, người dùng cập nhật sớm để không bị mất quyền lợi

Ngày 5/8, Zalo - nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam - vừa có một động thái đáng chú ý nhằm đảm bảo thông tin chính thống luôn được truyền tải một cách liên tục và kịp thời. Cụ thể, các tài khoản Official Account (OA) của những đơn vị hành chính cũ sẽ được đồng bộ dữ liệu sang các OA mới, phù hợp với chủ trương sáp nhập và điều chỉnh của Nhà nước.

Nhằm đảm bảo sự thống nhất và cập nhật kịp thời theo chủ trương sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính của nhà nước, Zalo sẽ tiến hành đồng bộ dữ liệu và người quan tâm giữa các Official Account (OA) liên quan.

Cụ thể, một số đơn vị cũ sẽ ngừng hoạt động, đồng nghĩa với việc các OA trước đây cũng sẽ được dừng sử dụng. Người quan tâm các OA này sẽ được chuyển sang theo dõi OA mới tương ứng của đơn vị hành chính sau khi sáp nhập.

Việc đồng bộ này nhằm:

- Đảm bảo tính liên tục trong việc cung cấp thông tin chính thống

- Giúp người dân dễ dàng cập nhật thông tin từ cơ quan Nhà nước tại địa phương mới theo sắp xếp hành chính

Zalo cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin minh bạch, đầy đủ và kịp thời.

Zalo Official Account, thường được viết tắt là Zalo OA, là một trang thông tin chính thức trên nền tảng Zalo, dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, nhãn hàng, hoặc cơ quan nhà nước. Trong ứng dụng Zalo OA sẽ có những tính năng chính như: bắt số thứ tự trực tuyến tại nhà, đặt lịch hẹn giờ, tra cứu hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hỏi đáp các thủ tục hành chính, tin tức, sự kiện, thông tin tuyên truyền…