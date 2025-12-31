Zalo lần đầu tiên lên tiếng về việc thu thập thông tin cá nhân người dùng

Chiều 31-12, trả lời câu hỏi tại sao Zalo lại cần các dữ liệu như trong mục Điều khoản sử dụng, nền tảng này cho biết trong quá trình vận hành, hệ thống cần một số dữ liệu của người dùng để cung cấp các tính năng ứng dụng, bảo đảm dịch vụ hoạt động ổn định và bảo mật tài khoản.

Các mục đích này được nêu chi tiết trong Điều khoản sử dụng và dữ liệu chỉ được sử dụng cho đúng mục đích đã nêu.

Về bảo mật, Zalo cho hay hệ thống Zalo đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 về an toàn thông tin và đã được tổ chức BSI đánh giá, cấp chứng nhận.

Đây là tiêu chuẩn an toàn thông tin được áp dụng phổ biến trên thế giới. Zalo cũng tuân thủ theo các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy chuẩn và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Zalo đang thực hiện các thủ tục xin phép cơ quan chức năng để triển khai mã hóa đầu cuối (E2EE), qua đó tăng cường bảo mật cho các hội thoại cá nhân trên Zalo.

Thông tin CCCD chỉ được thu thập trong một số trường hợp giới hạn khi cần xác minh, bảo vệ tài khoản, chống lừa đảo.

Việc xử lý các thông tin này luôn tuân thủ quy định của pháp luật. Ngoài ra, Zalo có nghĩa vụ phải yêu cầu thông tin về quan hệ gia đình, nhằm xác minh người giám hộ và bảo đảm quyền lợi với người dưới 16 tuổi.

Theo Zalo, việc chia sẻ với bên thứ ba phải do người dùng chủ động xác nhận đồng ý theo đúng yêu cầu của pháp luật. Ví dụ, khi người dùng truy cập vào các ứng dụng bên thứ ba, Zalo sẽ hiển thị màn hình để người dùng có thể quyết định chia sẻ thông tin cho ứng dụng đó.

"Người dùng luôn có thể xem và rút lại quyền chia sẻ dữ liệu của mình tại mỗi ứng dụng ở mục Quản lý quyền trong Zalo. Zalo chủ động không lưu trữ nội dung tin nhắn, cuộc gọi giữa các cá nhân. Chúng tôi cam kết không sử dụng nội dung tin nhắn, cuộc gọi giữa các cá nhân cho mọi mục đích" - nền tảng này khẳng định.

Theo đó, người dùng có thể xem, cập nhật, hoặc điều chỉnh các thiết lập liên quan đến quyền riêng tư ngay trong ứng dụng Zalo (vào Cá nhân => Quyền riêng tư) cũng như liên hệ với Zalo khi cần hỗ trợ về dữ liệu cá nhân.

Nền tảng này cho biết thêm để vận hành đúng quy định của pháp luật, Zalo chỉ có thể xử lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ khi có sự đồng ý của người dùng đối với Điều khoản sử dụng.

Nếu chưa có sự đồng ý của người dùng, Zalo cũng không có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện vì không có quyền xử lý dữ liệu liên quan. "Theo quy định về dữ liệu cá nhân, chúng tôi cũng có nghĩa vụ phải xoá dữ liệu trước đây của bạn" - Zalo thông báo trên website.

Zalo vừa trả lời loạt vấn đề đang được quan tâm về điều khoản sử dụng

Sáng cùng ngày, công ty CP VNG (đơn vị chủ quản của Zalo) cũng có văn bản gửi Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xin lùi lịch làm việc về các điều khoản dịch vụ Zalo vào ngày 31-12 theo yêu cầu của cơ quan này. Nguyên nhân do nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp liên quan đến nhiều mảng nghiệp vụ, chuyên môn, VNG cần thời gian tổng hợp và chuẩn bị nên chưa thể hoàn tất vào ngày 31-12-2025. Đồng thời, công ty cũng đang trao đổi, phối hợp và làm việc với các cơ quan quản lý khác.



Đáp lại, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã đề nghị VNG nghiêm túc, khẩn trương rà soát và điều chỉnh cách thức triển khai thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo theo hướng: Không đặt người tiêu dùng vào tình thế phải đồng ý cho công ty thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin của người tiêu dùng như một điều kiện để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Đồng thời, bảo đảm việc người tiêu dùng thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý trên cơ sở tự nguyện, rõ ràng, có lựa chọn thực chất và không mang tính hình thức.