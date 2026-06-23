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Zalo khóa tài khoản ngay lập tức đối với trường hợp sau

Khả Văn
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Hàng loạt người dùng Zalo có thể đối mặt với rủi ro bị vô hiệu hóa hoặc mất trắng tài khoản nếu số điện thoại đăng ký nằm trong danh sách bị nhà mạng thu hồi. Đây là thông báo mới nhất từ ứng dụng này đòi hỏi người dùng phải đặc biệt lưu tâm.

Trong bối cảnh các nhà mạng đang quyết liệt rà soát và thu hồi các thuê bao di động không hợp lệ, Zalo đã chính thức bắt tay cùng Viettel để triển khai hàng loạt biện pháp rào chắn bảo vệ người dùng. Sự kết hợp này được thực hiện chặt chẽ dựa trên nền tảng của Luật Viễn thông, nhằm đảm bảo môi trường liên lạc an toàn và minh bạch trên nền tảng mạng Internet.

Zalo khóa tài khoản ngay lập tức nếu số điện thọai nằm trong danh sách thu hồi - Ảnh 1.

Hướng dẫn cập nhật số điện thoại mới trên Zalo

Thời gian tới, Viettel sẽ liên tục rà soát và cung cấp cho Zalo danh sách chi tiết các số điện thoại di động đã bị thu hồi về kho số. Dựa trên nguồn dữ liệu quan trọng này, Zalo sẽ tự động quét toàn bộ hệ thống để định vị những tài khoản đang đăng ký bằng các số điện thoại rủi ro. Mục tiêu của đợt thanh lọc này là ngăn chặn triệt để tình trạng một số điện thoại cũ khi được cấp phát cho chủ sở hữu mới lại vô tình hoặc cố ý đăng nhập vào tài khoản Zalo của người dùng cũ.

Nếu tài khoản của người dùng đang sử dụng số điện thoại nằm trong danh sách bị thu hồi, hệ thống Zalo sẽ chủ động gửi một thông báo khẩn cấp và ghim cố định ngay trên đầu trang giao diện tin nhắn. Việc phớt lờ cảnh báo này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như tài khoản bị vô hiệu hóa, gián đoạn liên lạc, mất toàn quyền truy cập hoặc tồi tệ hơn là bị kẻ gian chiếm đoạt để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Để không bị gián đoạn trải nghiệm và bảo vệ thông tin cá nhân an toàn tuyệt đối, người dùng nằm trong diện nhận thông báo cần tuân thủ thời gian quy định để cập nhật lại thông tin. Quá trình đổi số điện thoại mới trên ứng dụng Zalo diễn ra vô cùng liền mạch và dễ dàng.

Ngay khi nhìn thấy dải thông báo ghim ở đầu trang tin nhắn, bạn hãy nhấn trực tiếp vào tùy chọn "Cập nhật số mới". Sau đó, giao diện sẽ chuyển hướng và bạn chỉ cần bấm "Bắt đầu đổi số điện thoại", tiến hành nhập số thuê bao chính chủ mới nhất của mình và hoàn tất các bước xác thực mã OTP theo yêu cầu của hệ thống. Người dùng cũng cần đặc biệt lưu ý một nguyên tắc bảo mật cốt lõi: mỗi số điện thoại hiện hành chỉ được phép gắn kết với một tài khoản Zalo duy nhất. Việc chủ động cập nhật thông tin từ sớm là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để người dùng tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

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khóa tài khoản Zalo

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