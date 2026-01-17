Zalo có cập nhật mới dịp đầu năm, người dùng nên nắm bắt sớm để không bỏ lỡ quyền lợi

Trong đợt cập nhật mới nhất đầu năm 2026, Zalo đã thực hiện thay đổi đáng chú ý khi chuyển đổi tên gọi và công năng của kho lưu trữ cá nhân. Đồng thời, nền tảng này cũng công bố kết quả của chuỗi sự kiện cộng đồng và công nghệ diễn ra trong giai đoạn chuyển giao năm cũ.

Kết quả từ các sự kiện và tính năng tương tác cộng đồng

Song song với việc nâng cấp hạ tầng lưu trữ, Zalo cũng ghi nhận những số liệu cụ thể từ các hoạt động kết nối người dùng và cộng đồng công nghệ. Hoạt động "Nhìn lại 2025" với chủ đề "Cuộc phiêu lưu tại vùng đất Zalo" đã thu hút 5,6 triệu người tham gia trực tiếp và tiếp cận hơn 38 triệu người dùng chỉ trong 5 ngày. Ở khía cạnh chuyên môn, sự kiện Zalo AI Summit 2025 cũng được tổ chức thành công với sự tham gia của hơn 400 chuyên gia nhằm thảo luận về ứng dụng AI thực tiễn tại Việt Nam. Đồng thời, các tính năng mang tính thời điểm như bộ sticker Zapy Giáng sinh và tính năng "Cập nhật trạng thái bằng biểu tượng" cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dùng, góp phần tăng tính cá nhân hóa và sự tương tác trong các cuộc hội thoại vào mùa lễ hội.

Chú trọng nâng cấp kho lưu trữ cá nhân "My Documents"

Thay đổi trọng tâm trong lần cập nhật này là việc Zalo chính thức đổi tên tính năng "Cloud của tôi" thành My Documents . Đây là không gian vốn được người dùng sử dụng rộng rãi để lưu trữ hình ảnh, tài liệu và ghi chú cá nhân.

Sự thay đổi này không chỉ dừng lại ở phương diện nhận diện mà còn đi kèm với việc tích hợp công nghệ phân loại ảnh thông minh bằng AI. Cụ thể, hệ thống sẽ tự động nhận diện và phân loại hình ảnh vào các nhóm chủ đề như: Con người, Thú cưng, Giấy tờ/Hóa đơn, Mã QR và Ảnh chụp màn hình... Cải tiến này giúp người dùng tối ưu hóa việc quản lý dữ liệu và rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin khi cần thiết. Zalo cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung thêm các tiện ích khác cho My Documents trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng cao.

Những cập nhật này phản ánh định hướng của Zalo trong việc chuyển đổi từ một ứng dụng nhắn tin thuần túy sang một nền tảng hỗ trợ quản lý đời sống số toàn diện hơn. Việc đổi tên thành "My Documents" cùng với việc tích hợp AI cho thấy ưu tiên của nền tảng trong việc hỗ trợ người dùng xử lý công việc và quản lý dữ liệu.