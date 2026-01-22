Zalo bị phạt 810 triệu đồng

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, quyết định xử phạt được đưa ra trên cơ sở kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, có trụ sở tại số Z06 đường số 13, phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh, đã có nhiều hành vi vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực này.

1. Không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số thông tin.

2. Không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác.

3. Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định.

4. Điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng.

5. Không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng theo quy định.

6. Không công khai cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định.

Cùng với quyết định xử phạt, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách liên quan, bảo đảm tuân thủ đầy đủ và chính xác các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, ngay sau khi làm việc và nhận được quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG đã thể hiện tinh thần cầu thị, chủ động phối hợp với cơ quan quản lý để rà soát, cập nhật và hoàn thiện các nội dung, chính sách liên quan. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang trong quá trình khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn lại.