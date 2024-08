Zac Efron nhập viện khẩn vì tai nạn, đại diện lên tiếng về nghi vấn chết đuối

Vào ngày 4/8, Page Six đưa tin Zac Efron đã nhập viện sau khi gặp tai nạn ở bể bơi biệt thự tại Ibiza, Tây Ban Nha. Được biết, 2 nhân viên biệt thự đã trông thấy và kéo tài tử lên khỏi mặt nước. Zac Efron liền được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.

Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Nhiều người lo sợ rằng tài tử High School Musical chết đuối hoặc gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên sau đó, người đại diện đã xác nhận đây chỉ là "1 sự cố nhỏ", và việc tài tử được đưa đến bệnh viện là "biện pháp phòng ngừa". Được biết Zac Efron đã xuất viện và tình trạng sức khỏe đã ổn định trở lại.

Trước khi gặp nạn ở Tây Ban Nha, Zac Efron đã đến Pháp để dự lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Trên Instagram, anh chia sẻ ảnh selfie bên bờ sống Seien và gửi lời chúc mừng ngôi sao thể dục dụng cụ Simone Biles mang huy chương vàng về cho nước Mỹ.

Sau đó, tài tử 37 tuổi đến St. Tropez, Mykonos và Ibiza - những địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng dọc bờ biển Địa Trung Hải. 1 ngày trước khi gặp nạn, anh còn lên sân khấu ở Ibiza cùng người bạn thân là DJ Martin Garrix.

Dự kiến sau kỳ nghỉ này, Zac Efron sẽ trở lại với lịch làm việc bận rộn. Nam tài tử hiện đang nhận 3 dự án là phim tiểu sử thể thao The Iron Claw , phim hài Ricky Stanicky và phim Three Men and a Baby .

Zac Efron sinh năm 1987 tại Mỹ và bắt đầu sự nghiệp từ những năm đầu 2000 dưới trướng Disney. Anh là ngôi sao của loạt phim teen High School Musical, Hairspray, Trở Lại Tuổi 17 và sau đó là Bức ảnh định mệnh , Neighbors (2014), Tay chơi không tuổi , Đội cứu hộ bãi biển...

Zac Efron thành sao nhờ loạt phim teen High School Musical

Nguồn: Page Six