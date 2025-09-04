HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

YouTuber vây quanh nơi hỏa táng Ngọc Trinh, người nhà cầu xin

Trạch Dương - Ngô Tùng |

Lễ di quan và hỏa táng NSƯT Ngọc Trinh tại Trung tâm Bình Hưng Hòa diễn ra chiều 4/9. Khung cảnh trước khu hỏa táng trở nên hỗn loạn khi hàng trăm người dân, trong đó có nhiều YouTuber, TikToker vây quanh để quay phim, chụp hình, buộc người thân của nữ nghệ sĩ phải chắp tay cầu xin.

- Ảnh 1.

Lễ di quan diễn viên Ngọc Trinh diễn ra lúc 14h ngày 4/9. Thi thể của cô được hỏa táng ở trung tâm Bình Hưng Hòa. Từ 13h, rất đông người dân đã tập trung tại đây chờ đoàn lễ tang đến để đưa tiễn NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối.

- Ảnh 2.

Đúng 15h25, đoàn xe đưa thi hài diễn viên Ngọc Trinh đã về đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để làm lễ mai táng.

- Ảnh 3.

Hàng trăm người dân đi theo đoàn đưa tang từ đường Lê Hồng Phong đến trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

- Ảnh 4.

Người dân vây quanh xe tang của NSƯT Ngọc Trinh. Các đạo tỳ khó khăn trong việc đưa linh cữu của nữ diễn viên vào khu vực hỏa táng.

- Ảnh 5.

Khi linh cữu diễn viên Ngọc Trinh được đưa vào phòng làm lễ và hỏa táng, nhiều người vây quanh để theo dõi và quay phim, chụp hình. Người nhà nữ diễn viên thậm chí đã chắp tay xin người dân không quay phim lúc làm lễ.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

Khung cảnh đông đúc trước khu vực hỏa táng, phần đông là YouTuber, TikToker.

- Ảnh 10.

Diễn viên Hoàng Phi và Hồ Bích Trâm tiễn NSƯT Ngọc Trinh.

- Ảnh 11.

Diễn viên Bích Trâm (bìa phải) cùng đồng nghiệp đến tiễn diễn viên Ngọc Trinh.

- Ảnh 12.

Diễn viên Hoàng Tưởng hòa cùng dòng người đưa tang. Suốt thời gian diễn ra tang lễ NSƯT Ngọc Trinh, anh luôn túc trực tại đám tang.

- Ảnh 13.

- Ảnh 14.

Gia đình đau lòng tiễn đưa nữ nghệ sĩ về nơi an nghỉ. Cháu gái cầm di ảnh nữ diễn viên. Nhiều nghệ sĩ như NS ND Công Ninh, NSND Trần Ngọc Giàu, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đến viếng Ngọc Trinh. Lễ tang của nữ nghệ sĩ diễn ra lặng lẽ, không kèn trống và điếu văn. NSƯT Ngọc Trinh qua đời ngày 1/9 sau một tuần nhập viện cấp cứu. Từ tối 1/9, nhiều nghệ sĩ như Ốc Thanh Vân, NSƯT Hạnh Thúy, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương, diễn viên Hùng Thuận, Hòa Hiệp... đến viếng nữ nghệ sĩ. Đồng nghiệp bàng hoàng khi nghe tin NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52.

Hôn nhân viên mãn của nữ ca sĩ sinh năm 1978, quê Đồng Nai với chồng là sếp lớn
Tags

sao Việt

Ngọc Trinh

hỏa táng

cầu xin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại