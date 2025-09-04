YouTuber vây quanh nơi hỏa táng Ngọc Trinh, người nhà cầu xin

Gia đình đau lòng tiễn đưa nữ nghệ sĩ về nơi an nghỉ. Cháu gái cầm di ảnh nữ diễn viên. Nhiều nghệ sĩ như NS ND Công Ninh, NSND Trần Ngọc Giàu, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đến viếng Ngọc Trinh. Lễ tang của nữ nghệ sĩ diễn ra lặng lẽ, không kèn trống và điếu văn. NSƯT Ngọc Trinh qua đời ngày 1/9 sau một tuần nhập viện cấp cứu. Từ tối 1/9, nhiều nghệ sĩ như Ốc Thanh Vân, NSƯT Hạnh Thúy, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương, diễn viên Hùng Thuận, Hòa Hiệp... đến viếng nữ nghệ sĩ. Đồng nghiệp bàng hoàng khi nghe tin NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52.