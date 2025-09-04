YouTuber vây quanh nơi hỏa táng Ngọc Trinh, người nhà cầu xin
Trạch Dương - Ngô Tùng |
Lễ di quan và hỏa táng NSƯT Ngọc Trinh tại Trung tâm Bình Hưng Hòa diễn ra chiều 4/9. Khung cảnh trước khu hỏa táng trở nên hỗn loạn khi hàng trăm người dân, trong đó có nhiều YouTuber, TikToker vây quanh để quay phim, chụp hình, buộc người thân của nữ nghệ sĩ phải chắp tay cầu xin.
