Sáng 16/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, chủ kênh YouTuber Lan Đinh) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” tiếp tục với phần luận tội và đề nghị án của Viện Kiểm sát.

Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan mức án 18 tháng đến 24 tháng tù về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại phiên toà. (Ảnh: Ý Linh)

Theo đại diện VKS, căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định trong năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan là người sở hữu và trực tiếp sử dụng tài khoản YouTube mang tên Lan Đinh (youtube.com/@laning9888), tự quay và đăng tải 6 video clip lên không gian mạng.

Nội dung các video chứa thông tin sai sự thật; bị cáo biết rõ thông tin không đúng hoặc chưa được kiểm chứng nhưng vẫn cố ý phát tán. Các video này đã xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đồng thời đăng tải trái phép thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng , vi phạm các quy định của pháp luật.

Ở phần xét hỏi, luật sư Hồ Nguyên Lễ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nhận định những clip có trong hồ sơ thể hiện bị cáo Đinh Thị Lan đã xúc phạm vợ chồng của bà Hằng. Những clip này đều đã được lập vi bằng.

Trước câu hỏi của tòa về việc có yêu cầu bồi thường thiệt hại hay không, luật sư Lễ cho biết vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty CP Đại Nam không yêu cầu bồi thường, mà chỉ cần xử lý theo quy định pháp luật.

Còn bị cáo Đinh Thị Lan khai rằng việc quay 6 clip bằng điện thoại rồi tung lên mạng chỉ để giải tỏa những bức xúc, "trút xả giận".

Theo cáo trạng, bị cáo Đinh Thị Lan là chủ tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh”. Trong năm 2021, bị cáo đã tự ghi hình và đăng tải 6 video clip lên không gian mạng thông qua tài khoản này.

Kết luận giám định ngày 17/4/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM (cũ) xác định: nội dung 6 video clip có thông tin bịa đặt, sai sự thật; xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân; đồng thời đăng tải các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định pháp luật.

Hành vi của Đinh Thị Lan được xác định vi phạm điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ban đầu bị cáo Lan khai 6 video clip do mình ghi hình tại nhà riêng trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (cũ) và đăng tải lên kênh YouTube “Lan Đinh”. Bị cáo thừa nhận tự quay hình và phát ngôn những nội dung chưa được kiểm chứng liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng.

Tuy nhiên, sau đó bị cáo thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn trên nhưng cho rằng mình không đăng tải lên mạng xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh Đinh Thị Lan chính là người đăng tải các video clip này.

Đáng chú ý, trong vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bị xét xử về hành vi xúc phạm 10 cá nhân, trong đó có bà Đinh Thị Lan, thì người này từng được triệu tập tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.