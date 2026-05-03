Youtuber 'chia đôi' ô tô, chế tạo xe siêu mỏng

Mạnh Hùng / VTC News |

Chiếc Ford Festiva 1988 được tách đôi thành một mẫu ô tô siêu mỏng, có thể vận hành bình thường trên đường phố.

Youtuber người Mỹ - Tyler Fever - đã “xẻ đôi” chiếc Festiva vốn đã nhỏ gọn, biến thành một phương tiện chỉ cỡ xe đẩy siêu thị. Đáng chú ý, anh vẫn bố trí được hai chỗ ngồi trên chiếc xe tí hon này, thậm chí còn khẳng định đã mua được bảo hiểm đầy đủ cho mẫu ô tô tự chế tạo.

Festiva thuộc nhóm xe nhỏ nhất khi ra mắt vào năm 1987. Mẫu xe này không quá thành công và bị ngừng bán tại châu Mỹ vào năm 1993, nhưng kích thước khiêm tốn lại trở thành nền tảng lý tưởng cho ý tưởng xe siêu mỏng.

Chiếc Festiva nguyên bản và thành phẩm sau quá trình "chia đôi".

Anh Fever bắt đầu bằng việc tháo toàn bộ nội thất, chỉ giữ lại khung vỏ. Để xử lý các chi tiết khó tháo, anh dùng nitơ lỏng làm đông cứng chúng trước khi phá bỏ. Sau đó, nhóm của Fever sử dụng laser công suất lớn và máy cắt CNC để cắt đôi chiếc xe theo chiều dọc - mạnh đến mức tia laser xuyên qua kim loại và ăn sâu xuống cả mặt đất.

Động cơ nguyên bản không còn phù hợp với thân xe mới siêu hẹp, nên được thay bằng động cơ từ một chiếc xe điện địa hình, giúp tiết kiệm không gian và dùng pin sạc. Tuy nhiên, thiết kế mới cũng phát sinh vấn đề: vô-lăng cản trở việc đạp phanh. Giải pháp được đưa ra là cắt đôi vô lăng, tạo thành dạng nửa vòng giống phong cách tương lai của một số mẫu Tesla.

Vô lăng xe hình bán nguyệt.

Ngoài ra, bảng táp-lô cũng được thiết kế lại để đáp ứng tiêu chuẩn lưu thông. Anh Fever in 3D các giá đỡ cho đèn, gương và các bộ phận an toàn, vận hành bằng pin 12V đủ để cấp điện cho đèn pha, còi và cả sạc điện thoại.

Sau khi ghép lại, chiếc xe vẫn đủ không gian để vận hành, dù rất chật chội. Thậm chí phía sau ghế lái còn có một khoang nhỏ cho hành khách dù phải ngồi co ro.

Ghế hành khách của mẫu xe siêu mỏng.

Dù chỉ được chế tạo trong vài tuần, chiếc xe vận hành khá ổn định, linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc và dễ dàng đỗ ở những không gian chật hẹp. Trong một cảnh quay, anh Fever điều khiển xe lên dốc bãi đỗ và “lọt thỏm” giữa một chiếc Jeep và xe thể thao.

Dù không phải phương tiện thực tế để di chuyển hàng ngày, Youtuber này cho rằng việc chiếc xe có thể chạy được đã là thành công. “Tôi nghĩ đây là một dự án thành công. Tôi thực sự bất ngờ với khả năng vận hành trên đường phố, và mọi người đều thích nó", anh nói.

(Nguồn: Popular Science)

