YouTube, TikTok “áp đảo” Netflix, FPT Play trong cuộc đua giành thời gian xem của người Việt

YouTube và TikTok đang áp đảo các nền tảng trả phí trong thói quen xem video của người Việt, với tỷ lệ lần lượt 92% và 74%, trong khi Netflix và FPT Play chỉ đạt 32% và 26%.

Người Việt dành 1,6 giờ mỗi ngày để xem video, TikTok và YouTube áp đảo

Nguồn: Q&Me

Xem video đang trở thành một thói quen hằng ngày của người Việt, thay vì chỉ là hoạt động giải trí lúc rảnh rỗi. Các nền tảng video toàn cầu, ứng dụng video ngắn, dịch vụ streaming quốc tế và OTT (các nền tảng truyền hình và nội dung trực tuyến) trong nước cùng cạnh tranh thời gian xem trên các thiết bị ngày càng mang tính cá nhân.

Theo bản tin mới nhất của Q&Me Vietnam Market Research về hành vi xem video của người Việt, YouTube dẫn đầu với 92%, tiếp đến là Facebook/Facebook Watch 82% và TikTok 74%.

Các dịch vụ trả phí và OTT nội địa có tỷ lệ sử dụng thấp hơn, gồm Netflix 32%, FPT Play 26% và VieON 13%. Trong khi đó, tivi truyền thống đạt 21%, với sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm tuổi. Tỷ lệ này là 35% ở nhóm 40–49 tuổi, nhưng chỉ 9% ở nhóm 20–29 tuổi.

Điện thoại là thiết bị xem video phổ biến nhất

Nguồn: Q&Me

Báo cáo của Q&Me cũng cho thấy điện thoại đang chiếm ưu thế rõ rệt trong việc xem video, với 93% người được khảo sát sử dụng thiết bị này. Tivi, bao gồm cả smart TV, đạt 49%, trong khi laptop đạt 44%.

Laptop được sử dụng phổ biến hơn ở nhóm người trẻ, với tỷ lệ 68% ở nhóm 20–29 tuổi, so với 26% ở nhóm 40–49 tuổi. Ngược lại, tivi có xu hướng được sử dụng nhiều hơn khi độ tuổi tăng lên.

Trung bình, người Việt dành 1,6 giờ mỗi ngày để xem video. Con số này lên tới 1,9 giờ ở nhóm 20–29 tuổi, trong khi giảm còn 1,3 giờ ở nhóm 40–49 tuổi.

Nội dung Việt Nam dẫn đầu, nội dung Trung Quốc ngang Hàn Quốc

Nguồn: Q&Me

Xét theo nguồn nội dung, theo báo cáo của Q&Me, Việt Nam đứng đầu với 91%. Trong các nguồn nội dung nước ngoài, Trung Quốc đạt 54%, ngang với Hàn Quốc 51% và cao hơn Mỹ/Hollywood 33% và Nhật Bản 26%.

Nội dung Nhật Bản đặc biệt phổ biến ở nhóm người trẻ. Tỷ lệ xem nội dung Nhật Bản ở nhóm 20–29 tuổi là 37%, cao hơn đáng kể mức 15% ở nhóm 40–49 tuổi. Trong số những người xem nội dung Nhật Bản, phim hoạt hình/anime đứng thứ ba về thể loại được yêu thích, với 36%.

Thể loại nội dung được ưa chuộng cũng khác nhau theo nguồn gốc. Nội dung Việt Nam được yêu thích nhất ở thể loại hài, với 73%; nội dung Hàn Quốc và Trung Quốc lần lượt dẫn đầu ở thể loại tình cảm, với 78% và 58%; trong khi hành động là thể loại được yêu thích nhất đối với nội dung Hollywood, với 85%.

Theo Q&Me, sự khác biệt trong lựa chọn nội dung theo quốc gia cũng có thể tác động đến môi trường nội dung mà thương hiệu xuất hiện.