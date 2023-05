Yoo Ah In tìm cách đưa đồng phạm trốn ra nước ngoài

Chiều 22/5, KBS News đưa tin Yoo Ah In bị cáo buộc đưa đồng phạm trốn khỏi Hàn Quốc trong bối cảnh người này đang bị cảnh sát điều tra vì sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, kế hoạch đã thất bại hoàn toàn. Cũng trong buổi chiều 22/5, đại diện của văn phòng công tố viên quận trung tâm Seoul cho biết họ đã chính thức xin lệnh bắt giữ "Ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" cùng đồng phạm. Trước đó vào sáng 19/5, phía cảnh sát cũng có động thái tương tự. Nguồn tin cho biết thêm đồng phạm của tài tử Veteran là nhà văn tốt nghiệp từ 1 ngôi trường nghệ thuật.

Đại diện cơ quan điều tra chia sẻ với KBS News về lý do khiến họ quyết định xin lệnh bắt giữ Yoo Ah In: "Chúng tôi thấy lệnh bắt giữ Yoo Ah In vào lúc này là cần thiết, bởi nam diễn viên cứ quanh co chối tội. Trong khi đó, Yoo Ah In vướng vào nhiều cáo buộc sử dụng chất cấm. Hơn nữa, vụ việc của nam nghệ sĩ còn xuất hiện thêm đồng phạm". Phía cơ quan chức năng còn cho rằng, có khả năng Yoo Ah In sẽ tìm cách tiêu hủy những bằng chứng quan trọng trong vụ án.

Yoo Ah In gây phẫn nộ vì cố tìm cách đưa đồng phạm trốn ra nước ngoài

Trước đó, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11/2022 sau khi phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc Propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau trong năm 2021.

Cảnh sát lấy mẫu xét nghiệm của nam tài tử Veteran từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Incheon. Đến nay, nam diễn viên bị phát hiện dương tính với tận 5 loại chất cấm, gồm Propofol, cần sa, Ketamin, Cocain và Zolpidem.

Nam diễn viên đã sụp đổ danh tiếng vì bê bối dùng ma túy

Nguồn: Koreaboo