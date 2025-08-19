Yếu tố quyết định kết quả cuộc chiến giữa Su-27 và F-35 trên bầu trời Baltic

Hai tiêm kích F-35 của Không quân Ý đã được điều động đến các căn cứ ở Estonia để chặn các chiến đấu cơ Su-24 và Su-27 của Nga trên Biển Baltic vào ngày 13 tháng 8.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ đang nhanh chóng trở thành tiêm kích chủ lực của châu Âu, liên tiếp giành được các hợp đồng cung cấp cho nhiều lực lượng không quân trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao các cuộc chạm trán giữa chúng với máy bay phản lực Nga sẽ trở nên thường xuyên hơn.

Tạp chí Military Watch (MW) đã so sánh khả năng của F-35 và Su-27, vốn không phải là máy bay chiến đấu mới nhất của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga nhưng vẫn khá phổ biến.

F-35 được chế tạo chủ yếu để tấn công mặt đất từ vùng trời được phòng thủ chặt chẽ. Để nâng cao triển vọng xuất khẩu, máy bay chỉ có một động cơ và khả năng cơ động hạn chế.

Ngược lại, Su-27 là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không hạng nặng, được thiết kế để không chiến và mọi đặc tính đều phục vụ cho nhiệm vụ này. Đồng thời, hệ thống điện tử hàng không và công nghệ trên phi cơ Mỹ vượt trội tiêm kích Nga tới 30 năm.

Kịch bản không chiến giữa F-35 và Su-27 lại được nhắc tới.

Trong một trận không chiến tầm xa, F-35 sẽ chiếm ưu thế. Radar của nó có tầm nhìn xa hơn, tốt hơn và ít bị phát hiện hơn so với radar khổng lồ nhưng công nghệ kém hơn của Su-27.

Ngoài ra phiên bản mới nhất của tên lửa không đối không AIM-120D hiệu quả hơn nhiều so với R-27 và R-77 của Liên Xô. Chưa dừng lại đây, các cảm biến dẫn đường của tên lửa này sẽ bị triệt tiêu bởi hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ trên máy bay Mỹ - ít nhất, đó là những gì nhà sản xuất tuyên bố.

Trong cận chiến, ưu tiên sẽ thay đổi. Do yêu cầu tàng hình, F-35 khó sử dụng tên lửa tầm ngắn một cách hiệu quả. Ngược lại, Su-27 được thiết kế để bắn tên lửa R-73 từ nhiều góc độ khác nhau và có thể tiêu diệt kẻ thù mà không cần quay lại đối mặt.

Đáng chú ý nhất là khả năng cơ động vượt trội của máy bay chiến đấu Nga khiến cho việc cận chiến trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với tiêm kích Mỹ.