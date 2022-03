Yếu tố "mật", nhìn từ vụ án cựu chủ tịch Saigon Co.op

TAND TP HCM chuẩn bị xét xử sơ thẩm bị cáo Diệp Dũng (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM - Saigon Co.op) về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo hình thức xử kín. Cùng ra tòa là 2 bị cáo Nguyễn Hoài Bắc (37 tuổi, cựu cán bộ công tác tại Phòng An ninh kinh tế, Công an TP HCM), Lê Thị Phương Hồng (42 tuổi, kinh doanh tự do), với tội danh "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước".

VKSND giữ nguyên quan điểm tại cáo trạng

Trước đó, tháng 1-2022, TAND TP HCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu VKSND TP HCM làm rõ một số nội dung, gồm: bị cáo Diệp Dũng kêu oan, cho rằng không có hành vi phạm tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước"; yêu cầu xác định các tài liệu nào thuộc độ mật, độ tối mật theo Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 29-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để có căn cứ truy tố; làm rõ bản kiến nghị của các luật sư bào chữa cho bị cáo.

Theo hồ sơ, Nguyễn Hoài Bắc là thành viên tổ công tác xác minh các sai phạm tại Saigon Co.op. Bắc đã đem một số tài liệu thu thập được về nơi sinh sống với bà Hồng và có nhắn tin trao đổi với Hồng liên quan quá trình xác minh vụ án.

Bằng nhiều cách khác nhau (nhắn tin hỏi, chụp ghi chép, theo dõi điện thoại…), Hồng hiểu về tiến trình công việc của Bắc và chủ động liên hệ, báo tin cho ông Diệp Dũng bằng điện thoại dù trước đó không quen biết. Lý do, theo lời khai của Hồng, là muốn được mua hàng giá rẻ (Hồng có quầy tạp hóa).

Trong số những tin nhắn Hồng gửi, cơ quan điều tra xác định có nội dung nằm trong tài liệu mật và tối mật.

Sau khi điều tra bổ sung, VKSND TP HCM giữ nguyên quan điểm cáo trạng truy tố ông Diệp Dũng tội danh "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Theo cơ quan này, ông Diệp Dũng là người chịu trách nhiệm chính trong những sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Các tin nhắn từ điện thoại của Hồng phù hợp với nội dung tin nhắn thu giữ từ điện thoại ông Dũng. Ông Dũng nhận tin từ Hồng và cung cấp thông tin để Hồng thu thập và báo lại.

"Hành vi của bị can đã xâm phạm chế độ bảo mật nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác. Nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op mà Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đang thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật. Do đó, cần phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung" - cáo trạng nêu.

Vụ án ông Diệp Dũng từng nhiều lần điều tra bổ sung theo yêu cầu của tòa

Luật sư kiến nghị xem xét lại bản chất vụ án

Trong khi đó, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Diệp Dũng thì cho rằng cần đánh giá bản chất vụ án, hành vi khách quan và nhận thức chủ quan của ông Diệp Dũng; các bằng chứng buộc tội thiếu căn cứ…

Theo bản kiến nghị của tiến sĩ - luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn Luật sư TP HCM) gửi các cơ quan pháp luật trước phiên xét xử, hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, bắt cóc, cướp giật, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm… để chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Ở đây, ông Diệp Dũng không có những động thái như vậy; ông này cũng không có khả năng biết đó là mật hay không. Việc nhắn tin là do Hồng chủ động; kiến thức về vụ việc liên quan Saigon Co.op của Hồng lại đến từ việc tiếp nhận thông tin có thật, có giả của Bắc.

Luật sư Phan Trung Hoài cho cho rằng "tài liệu mật" cơ quan điều tra dùng làm căn cứ để chứng minh hành vi phạm tội không được đưa vào hồ sơ vụ án mà chỉ cung cấp cho tòa nếu có yêu cầu là không đúng quy định pháp luật, làm hạn chế quyền tiếp cận chứng cứ, tài liệu nhằm bào chữa cho ông Diệp Dũng. Những gì Lê Thị Phương Hồng chủ động nhắn cho ông Diệp Dũng không phải là tài liệu bí mật nhà nước…

"Bản chất việc bà Hồng báo tin cho ông Dũng là các thông tin trong giai đoạn giải quyết tin báo tội phạm. Nó cần được hiểu là thông tin thuộc bí mật điều tra; như thế, ông Dũng không liên quan tới tội danh bị truy tố. Đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng xem xét lại bản chất vụ án" - luật sư Phan Trung Hoài kiến nghị.