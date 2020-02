Yêu thầm đồng nghiệp đồng tính, chàng công sở lên kế hoạch “bẻ cong thành thẳng” liền bị dân mạng xua tay phản đối!

Những mối tình công sở luôn mang lại lắm rắc rối bởi đặc thù môi trường văn phòng kín đáo nhưng nhiều thị phi, lời ra tiếng vào liên tục.

Lời đồn và những thông tin thất thiệt dễ được lan truyền rồi tam sao thất bản bởi hội chị em công sở rỗi việc, nhiều khi khiến “khổ chủ” lâm vào tình trạng khốn đốn. Vì lẽ đó mà “gái cơ quan” hay “trai cơ quan” là phạm trù mà nhiều anh chị em công sở không muốn dính dáng tới.

Tuy nhiên, tình cảm mà, ai cấm được con tim loạn nhịp khi trót đắm say ánh mắt, cử chỉ của một người. Mặc dù biết những mối tình công sở sẽ lắm gian truân, nhưng một khi lý trí đã không thắng được cảm xúc, dân công sở vẫn bất chấp cho bản thân mình một cơ hội.

Tuy nhiên, khi đã dũng cảm có cảm xúc với đối phương, dũng cảm yêu thì vẫn chưa chắc có thể tạo nên được một mối tình đẹp nơi công sở.

Vốn dĩ lý do thì có rất nhiều. Có những lý do vô cùng chính đáng, nhưng cũng có những lý do rất đơn thuần và cả những nguyên nhân dở khóc, dở cười.

Đơn cử, vừa mới đây, trong một hội nhóm quy tụ đông đảo thành viên là dân công sở, một chàng trai đã có dịp chia sẻ câu chuyện của bản thân mình mà khi nghe xong, những người xung quanh cũng cảm thấy khó xử. Cụ thể, chàng trai kể:

“Mình đặt chân vào công ty này làm việc cũng được một thời gian khá lâu. Nói thật, ban đầu cũng chẳng vui vẻ gì bởi cái nhịp công việc cứ chậm chậm và đều đều.

Tuy nhiên, một năm trở lại đây, quãng thời gian đi làm của mình trở nên tươi sáng lạ thường và rộng ràng một cách khó tả. Mỗi ngày đi làm là một niềm vui, một sự háo hức kèm theo đó là những bồi hồi, mong ngóng.

Và điều khiến con tim vốn đang khô héo của mình bỗng đập loạn nhịp trở lại đó chính là sự xuất hiện của cô bé nhân viên mới. Em xinh đẹp, tinh khôi, dịu dàng và đằm thắm, đúng chuẩn con cái mà trước giờ mình vẫn luôn kiếm tìm.

Mình bắt đầu chiến dịch tiếp cận em, chủ động gặp riêng sếp để xung phong là người hướng dẫn công việc cho em. Em thông minh và học hỏi mọi thứ rất nhanh càng làm mình yêu quý em nhiều hơn.

Ngoài giờ, mình viện cớ trao đổi thêm công việc để được đưa em đi chơi đây đó, đi ăn, đi uống nước và quan trọng hơn là để được gần em. Người ta nói nhất cự ly, nhì tốc độ mà, chẳng mấy chốc mà em lại đổ mình mất thôi.

Đáp lại, em cũng có những cử chỉ thân mật, chăm sóc, hỏi han, quan tâm. Mình cho đó là tín hiệu bật đèn xanh nên lấy hết dũng cảm của một thằng đàn ông nói ra tâm tư bấy lâu thầm kín, chắc mẩm em sẽ chấp nhận trở thành 1 phần của cuộc đời mình.

Đáp lại, em khiến con tim mình rơi đúng một nhịp khi ríu rít xin lỗi rồi khẳng định chỉ xem mình như anh trai, bên cạnh đó, em còn chia sẻ thật em là les (đồng tính nữ) và hiện đã có người yêu.

Mình không cam tâm, mình đẹp trai, giỏi giang, ga-lăng như thế này, có điểm gì thiếu sót cơ chứ. Mình biết nhiều người đã thành công trong việc “bẻ thẳng thành cong”, vì vậy mình quyết định sẽ giúp em trở về với chính đạo bằng cách “bẻ cong thành thẳng”. Em sẽ lại trở thành một cô gái bình thường và yêu mình, có phải không?!”.

Ngay sau khi vừa được đăng tải cách đây chưa lâu, câu chuyện với nhiều tình tiết gây cấn của chàng công sở ngay lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo thành viên trong nhóm. Rất nhiều ý kiến phản bác, chê trách suy nghĩ có phần kỳ cục của chàng trai đã được để lại bên dưới phần bình luận:

“Bạn đẹp trai, giỏi giang, ga-lăng cỡ nào thì mình không biết nhưng qua những gì bạn nói, bạn suy nghĩ; mình khẳng định bạn có vấn đề về thần kinh hoặc là yêu quá hóa điên. Mà đã điên thì đừng vội làm gì kẻo hối hận không kịp”.

“Bây giờ nhé, thử nhắm mắt lại rồi tưởng tượng, có một bạn gay (đồng tính nam) yêu bạn rồi tìm đủ mọi cách để bẻ bạn thành trai cong. Đứng ở vị trí của mình, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Thông cảm được và còn tôn trọng người ta không?”.

“Thử đặt trường hợp, bạn gái kia có là gái thẳng đi chăng nữa thì chắc gì đã yêu lấy một người đàn ông như bạn. Ảo tưởng, ích kỷ và bất chấp. Làm đàn ông mà như thế thì dù có thẳng hay cong nó cũng chẳng dám yêu”.

Tình yêu vốn là phạm trù không thể cưỡng cầu và thứ tình cảm bền chặt cần phải xuất phát từ hai phía. Cuộc sống hiện đại vốn đa dạng và nhiều màu sắc, mỗi người là một bản thể khác biệt và họ hài lòng với cuộc sống cũng như cách sống của bản thân.

Nếu thật sự yêu thương đối phương, hãy để cho họ sống đúng với bản chất và con người vốn có của họ. Thứ tình cảm đó mới cao thượng và đáng được trân trọng. Bẻ qua bẻ lại, không khéo lại gãy thì rách việc.