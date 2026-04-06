'Yêu quái trăm mắt' trong Tây du ký: Là phó chủ nhiệm đoàn phim, học vấn đáng nể

Hơn 4 thập kỷ trôi qua, Tây du ký vẫn là tác phẩm truyền hình kinh điển không thể nào thay thế trong lòng khán giả. Thời điểm kỹ xảo còn thô sơ, kinh phí thấp nhưng cố đạo diễn Dương Khiết và đoàn làm phim vẫn cho ra đời tác phẩm được mọi thế hệ yêu thích.

Để tiết kiệm chi phí tối đa, đoàn phim tận dụng tất cả nhân viên sẵn có, kể cả phó chủ nhiệm Lý Hồng Xương. Ông đã tham gia đóng 7 vai, trong đó vai ấn tượng nhất là Đa mục quái - yêu quái trăm mắt trong tập Rơi vào động bàn tơ.

Người "cứu" cả bộ phim

Thời điểm quay Tây du ký, Lý Hồng Xương đang là diễn viên của Nhà hát Kịch trực thuộc Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Chính trị và Nhà hát Kịch Sơn Đông. Sau đó, ông giữ cương vị phó chủ nhiệm của đoàn phim Tây du ký 1986. Mặc dù chỉ là người đứng thứ hai, nhưng quyền lực của ông không hề thua kém giám đốc sản xuất kiêm đạo diễn Dương Khiết.

Trong tập Lạc vào động bàn tơ, khán giả ấn tượng với nhân vật Đa mục quái do Lý Hồng Xương đảm nhận. Để tiết kiệm chi phí tối đa, Lý Hồng Xương đã tự đảm nhận vai diễn này dù đang giữ cương vị phó chủ nhiệm.

Không chỉ dừng lại ở nhân vật này, ông còn xuất hiện trong Tây du ký 1986 với tổng cộng 7 vai phụ khác nhau, từ yêu quái Gấu đen, đại thần nước Thiên Trúc cho đến thương nhân xứ Ngọc Hoa Châu...

Nhân vật yêu quái trăm mắt do Lý Hồng Xương thể hiện trong "Tây du ký".

Đạo diễn Dương Khiết nhiều lần bày tỏ mang ơn diễn viên Lý Hồng Xương. Không chỉ là diễn viên tận tụy, Lý Hồng Xương còn là người bạn thân thiết của cố đạo diễn. Khi bộ phim đang trong quá trình quay thì gặp phải vấn đề về kinh phí. Theo QQ, thời điểm đó Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV ngừng cấp vốn cho Tây du ký khiến đoàn phim có nguy cơ phải dừng lại.

Thấu hiểu được tình cảnh này, Lý Hồng Xương không ngần ngại hỗ trợ và xin thêm tài trợ để có 3 triệu NDT làm kinh phí cho đoàn phim. Đạo diễn Dương Khiết luôn nhớ ơn số tiền quý giá này, coi đó là chiếc phao cứu mạng cho cả bộ phim Tây du ký.

Trình độ học vấn đáng nể

Diễn viên Lý Hồng Xương sinh năm 1930 tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Trong sự nghiệp nghệ thuật, ông luôn thể hiện nền tảng văn học vững chắc cùng khả năng diễn xuất giàu chiều sâu. Điều đặc biệt là ngoài niềm đam mê văn chương và sân khấu, ông còn dành nhiều năm nghiên cứu về UFO - lĩnh vực liên quan đến các vật thể bay không xác định.

Năm 1994, Lý Hồng Xương gia nhập Hội Nghiên cứu UFO tỉnh Sơn Đông và không lâu sau được bầu làm chủ tịch hiệp hội. Tổ chức này ban đầu do người dân tự phát thành lập, về sau phát triển thành Hiệp hội Nghiên cứu UFO Trung Quốc với nhiều chi hội trên khắp cả nước. Trong những năm cuối đời, ông có nhiều đóng góp quan trọng cho hội, nhận được sự kính trọng và đánh giá cao từ các thành viên.

Năm 2003, Lý Hồng Xương qua đời vì bạo bệnh, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới nghệ thuật và cộng đồng nghiên cứu UFO tỉnh Sơn Đông. Di sản mà ông để lại không chỉ nằm ở những vai diễn trên màn ảnh, mà còn ở những đóng góp thầm lặng phía sau hậu trường cho một tác phẩm kinh điển vượt thời gian.