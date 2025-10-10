Yêu quái mà đẹp như mỹ nhân này thì bị ăn thịt cũng ráng chịu: Đẹp không gì tả nổi, sao kháng cự được đây

Trong số các mỹ nhân thuộc lứa tiểu hoa 95 của màn ảnh Trung Quốc, Tống Tổ Nhi là cái tên được đánh giá cao bậc nhất. Cô sở hữu visual nổi bật, được gọi bằng biệt danh "tiểu Trương Bá Chi". Và rõ ràng, không phải tự dưng nàng thơ sinh năm 1998 lại được tung hô như vậy.

Chỉ cần nhìn bóng lưng khán giả cũng thấy đây là một mỹ nhân đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Sau khi chính thức trở lại với đường đua Cbiz, Tống Tổ Nhi liên tục xuất hiện và hoạt động nghệ thuật cực kỳ năng nổ. Khán giả hiện đang rất chờ đợi những vai diễn mới của Tống Tổ Nhi, một trong số đó là Lão Lão của Liêu Trai.

Dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ ở tác phẩm này, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Tống Tổ Nhi lại chính là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Nếu như ở Thiện Nữ U Hồn 1987, Lão Lão là một yêu quái cây với vẻ ngoài xấu xí thì ở bản phim mới, nhân vật này khoác lên diện mạo xinh đẹp, quyến rũ vô cùng.

Nếu không nói, có lẽ nhiều khán giả còn tưởng đây là một tiểu tiên nữ ngây thơ và si tình.

Khoảnh khắc khoe thần thái hút mắt vô cùng của Tống Tổ Nhi trên phim trường Liêu Trai.

Từ những hình ảnh được leak ra từ phim trường cũng như tư liệu mà nền tảng đăng tải, nhìn Lão Lão trông như một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Cô khiến người xem không khỏi cảm thán yêu quái mà đẹp cỡ này thì dù có bị ăn thịt cũng xin "tình nguyện hiến dâng".

Tống Tổ Nhi mang đến phiên bản Lão Lão đẹp nhất từng xuất hiện trên màn ảnh.

Cho những ai chưa biết, Liêu Trai là dự án phim cổ trang lấy cảm hứng từ tuyết thuyết kinh điển Liêu Trai Chí Dị, do Thường Hoa Sâm và Trương Miểu Di đóng chính. Ngoài ra, tác phẩm này còn có sự góp mặt của các diễn viên như Lâm Duẫn, Trần Dao, Dương Vũ Đồng, Trần Tiểu Vân...

Lão Lão trong Thiện Nữ U Hồn 1987...

... khác một trời một vực với Lão Lão của Tống Tổ Nhi.

Nói thêm về Tống Tổ Nhi, 2025 rõ ràng là một năm vô cùng đáng nhớ của cô. Tưởng như đã đánh mất sự nghiệp sau scandal về thuế, tuy nhiên Tống Tổ Nhi đã trở lại để rồi liên tiếp được khen ngợi nhờ các bộ phim Vô Ưu Độ, Chế Tạo Gian Nan và đặc biệt là Khom Lưng. Trong thời gian tới, ngoài vai Lão Lão trong Liêu Trai thì những người yêu mến mỹ nhân 27 tuổi cũng rất ngóng đợi bộ phim Biểu Muội Vạn Phúc, nơi cô đóng chính cùng với Trần Hâm Hải.