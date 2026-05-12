Yêu qua mạng, chàng trai Thanh Hóa sốc nặng khi biết vợ hơn mình 9 tuổi sau thời gian sống chung

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện tình yêu của một cặp đôi “chị đẹp - hồng hài nhi” chênh nhau tới 9 tuổi. Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là phải đến khi sống chung, cả hai mới biết tuổi thật của đối phương.

Được biết, cặp đôi vừa tổ chức đám cưới vào ngày 4/5 vừa qua. Hiện tại, cả hai đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ với cô dâu Lê Thị Nghĩa (SN 1993, quê Bắc Ninh), cô cho biết cảm thấy vui và bất ngờ khi câu chuyện tình yêu của mình nhận được nhiều sự quan tâm và lời chúc phúc từ cộng đồng mạng.

Nói về thông tin “sống thử mới biết tuổi thật”, Lê Nghĩa cho biết chính cô cũng từng “sốc” khi phát hiện người yêu kém mình tới 9 tuổi. Tuy nhiên, ở thời điểm biết sự thật, cả hai đã xác định nghiêm túc với mối quan hệ này nên cô dần cảm thấy an tâm hơn bởi sự chững chạc của đối phương.

Chồng cô là Lê Văn Duy (SN 2002, quê Thanh Hóa). Hai người quen nhau qua mạng xã hội vào khoảng năm 2020. Thời điểm ấy, Lê Nghĩa đang là mẹ đơn thân. Sau khoảng 6-7 tháng yêu nhau, cả hai quyết định thuê nhà tại Hà Nội để sống chung.

“Bọn mình quen nhau tình cờ trên mạng xã hội. Hồi đó chồng mình thấy tài khoản của mình hiện ở phần gợi ý kết bạn Facebook nên chủ động nhắn tin làm quen. Ban đầu vì là người lạ nên mình cũng không trả lời. Sau một thời gian, không hiểu sao lại có duyên nên mình bắt đầu nhắn lại rồi nói chuyện qua lại.

Lúc mới quen, cả hai đều nói mình sinh năm 1997. Thời gian sau, khi tình cảm nhiều hơn và quyết định sống chung khoảng 6-7 tháng để cùng làm ăn, bọn mình mới nói thật tuổi của nhau. Mình sốc lắm vì anh ấy nhỏ hơn quá nhiều tuổi. Trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu người ít tuổi hơn mình.

Chồng mình lúc đó cũng bất ngờ. Nhưng trong cảm nhận của mình, anh ấy rất chững chạc và nghiêm túc với mối quan hệ này. Ngay từ đầu anh ấy đã biết mình từng đổ vỡ và có con riêng nhưng vẫn rất thương con mình. Đó cũng là lý do khiến mình tin tưởng ”, Lê Nghĩa chia sẻ.

Visual cô dâu Lê Nghĩa trong ngày trọng đại.

Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác lớn từng khiến chuyện tình của cả hai gặp không ít phản đối từ gia đình, dù thời điểm đó đôi bên còn chưa gặp mặt trực tiếp. Khi bắt đầu yêu nhau, Văn Duy mới ngoài 18 tuổi, trong khi bạn gái đã bước vào độ tuổi nghĩ nhiều đến sự ổn định và tương lai lâu dài.

Dần dần, sự chân thành của chàng trai trẻ đã khiến gia đình thay đổi suy nghĩ. Thậm chí, bố của Lê Nghĩa còn cho Văn Duy vay 50 triệu đồng để khởi nghiệp.

Hiện tại, Lê Nghĩa làm công việc tư vấn thẩm mỹ, còn Văn Duy kinh doanh, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và rạp cưới.

Cặp đôi hiện đã mua nhà, mua xe ở Bắc Ninh nhưng vì tính chất công việc nên vẫn thuê nhà ở Hà Nội để tiện sinh hoạt và làm việc. Gia đình hiện có 2 con nhỏ sinh sống cùng nhau. Con gái lớn của Lê Nghĩa năm nay 13 tuổi là con riêng của cô, bé thứ hai là con chung của hai vợ chồng, hiện 4 tuổi. Ngoài ra, cô còn nhận nuôi một bé 17 tuổi.

Lê Nghĩa cho biết từ khi yêu nhau đến nay, chồng cô luôn yêu thương và cùng cô chăm sóc các con như con ruột.

Nhìn bề ngoài, cả hai dường như không có sự chênh lệch về tuổi tác.

Cặp đôi và hai con. Bé lớn là con riêng của Lê Nghĩa, bé nhỏ là con chung của cả hai vợ chồng.

Sau nhiều năm tập trung làm việc, ổn định kinh tế và vun vén cho gia đình, cả hai mới quyết định tổ chức đám cưới.

“Nhiều người nói chồng kém tuổi thì sau này dễ thay đổi. Nhưng thật ra anh ấy đã cầu hôn mình ngay sau 1 năm yêu nhau. Còn mình đủ trưởng thành để thử thách cả hai thêm 5 năm rồi mới kết hôn, dù bọn mình đã có với nhau một bé 4 tuổi. Sau từng ấy thời gian nhìn nhận và đồng hành, hiện tại tụi mình vẫn đang cùng nhau đi tiếp”, cô chia sẻ.

