Yêu người ta đến mù quáng, tôi định thả mang bầu để ép cưới, mẹ biết chuyện liền nói 7 từ khiến tôi bừng tỉnh

Lời mẹ nói quả không sai, nhưng tôi không kiểm soát được hành động của mình.

Bạn trai tôi cao 184cm, ngoại hình sáng và có khí chất. Gần đây anh có ý định làm người mẫu ảnh nên càng chăm chút cho ngoại hình. Anh tập gym đều đặn, ăn uống theo chế độ, quần áo cũng thay đổi theo hướng chỉn chu hơn. Tôi biết anh có nhiều lợi thế và nếu nghiêm túc với công việc này, chắc chắn sẽ thành công và có không ít cô gái xinh đẹp để ý.

Chính suy nghĩ đó khiến tôi bắt đầu bất an.

Tôi sợ một ngày nào đó anh gặp một cô gái đẹp hơn tôi, trẻ hơn tôi, ăn mặc thời trang hơn tôi rồi nhận ra tôi chẳng có gì đặc biệt. Tôi sợ anh bước vào thế giới mới, gặp những người giỏi giang, xinh đẹp rồi thấy yêu tôi là một lựa chọn sai lầm.

Thế nên tôi bắt đầu chiều anh quá mức. Anh thích ăn gì, tôi tìm cách mua cho bằng được. Anh bận, tôi chủ động làm hết những việc mà trước đây hai đứa vẫn chia nhau. Có những lần anh muốn mua một món đồ khá đắt, tôi dù không dư dả vẫn cố gắng góp tiền vì nghĩ nếu mình không giúp thì sẽ có người khác giúp anh. Tôi gần như luôn tìm cách làm anh vui.

Bạn bè nhìn thấy đều khuyên tôi nên giữ giá trị của mình. Có người còn nói thẳng rằng tôi đang yêu theo kiểu lúc nào cũng sợ mất nên tự biến mình thành người phục vụ cảm xúc của đối phương. Gia đình cũng nhiều lần nhắc tôi rằng yêu nhau thì phải bình đẳng, đừng vì sợ chia tay mà đánh đổi lòng tự trọng.

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Tôi biết họ nói đúng. Nhưng biết là một chuyện, làm được lại là chuyện khác, càng yêu anh, tôi càng sợ mất anh. Mỗi lần anh không trả lời điện thoại, trong đầu tôi lập tức xuất hiện đủ thứ suy nghĩ. Anh đang làm gì? Có phải đang nói chuyện với cô gái nào không? Có phải anh thấy tôi phiền nên cố tình không nghe máy?

Từ một người chỉ sợ bị bỏ rơi, tôi dần trở thành người kiểm soát người yêu. Tôi hỏi anh đi đâu, với ai, bao giờ về. Có hôm anh chỉ trả lời tin nhắn chậm hơn bình thường, tôi đã cáu gắt rồi tự tưởng tượng ra đủ chuyện.

Có lần anh nói tôi thay đổi nhiều quá. Tôi nghe mà vừa buồn vừa sợ. Tôi biết mình đang khiến anh ngột ngạt, nhưng lại không biết làm thế nào để dừng lại. Tôi cũng hiểu một nghịch lý rất đáng buồn: càng sợ anh rời đi, tôi càng cố giữ anh thật chặt. Nhưng càng giữ chặt, có khi tôi lại càng đẩy anh ra xa.

Tôi định thả mang bầu để ép anh kết hôn, nhưng vừa nói ý định này với mẹ, mẹ đã mắng tôi rằng: "Con mất hết liêm sỉ rồi à?".

Rồi bà bảo tôi làm vậy thì đừng nhận là con gái do bố mẹ dạy dỗ nữa, mất hết cả lòng tự trọng, yêu đương mù quáng, càng như vậy càng bị người ta coi thường mà thôi.

Lời mẹ nói khiến tôi bừng tỉnh, tôi biết bản thân đang ngày càng thái quá. Tôi nên làm thế nào để kiểm soát được hành động của mình và giữ anh bên mình đây?