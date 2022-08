Yêu cầu làm rõ thêm hành vi của Hacker cấp tin cho bà Nguyễn Phương Hằng

Hôm nay (3/8), TAND TPHCM cho biết, đã trả hồ sơ cho Viện KSND TPHCM để tiếp tục điều tra, làm rõ xem bị can Nhâm Hoàng Khang có dấu hiệu của một tội phạm khác hay không.

Cụ thể, tòa án đề nghị làm rõ, bị can Khang đã thực hiện bằng phương thức, cách thức vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị... như thế nào để xâm nhập được vào sàn T-Rex.

Mặt khác, bị can Khang đã chiếm quyền điều khiển ra sao, có can thiệp vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử không? Lấy cắp dữ liệu như thế nào và có sử dụng trái phép hoặc thay đổi làm giả, hủy hoại dữ liệu hay không để xác định có dấu hiệu phạm tội? Ngoài ra, bị can Khang đã chiếm đoạt 29.672,36126 USDT (tiền ảo), cần xác định đây có phải hành vi truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của người khác để chiếm đoạt tài sản không?

Bị can Nhâm Hoàng Khang.

Trước đó, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển cho TAND TPHCM. Nội dung vụ án này có liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng (cựu CEO Công ty CP Đại Nam), bị can Nhâm Hoàng Khang từng khai nhận là đã xâm nhập vào tài khoản Facebook tên “Đạo Diễn Hoa Hạ” của bà Phan Thị Ánh Phượng, sau đó cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng.

Tuy nhiên, bà Phan Thị Ánh Phương xác định không bị thiệt hại và không tố cáo, nên hành vi này của bị can Khang không bị xử lý hình sự.

Cáo trạng cũng nêu rằng, ông Vũ Ngọc Châu là chủ sàn T-Rex tại Việt Nam. Mục đích của chủ T-Rex là tạo ra không gian để người có nhu cầu mua bán các đồng tiền mã hóa gồm bitcoin (BTC), ethereum (ETH), USDT kết nối với nhau, thực hiện giao dịch mua bán và sàn T-Rex sẽ thu phí dịch vụ.

Ngày 1/11/2020, Nhâm Hoàng Khang chiếm quyền điều khiển tài khoản của nhân viên sàn T-Rex, chiếm đoạt được gần 29.672 36126 USDT (giá trị giao dịch trên sàn tại thời điểm này 685 triệu đồng).

Khi kỹ thuật sàn T-Rex đã khóa tài khoản của Khang vì phát hiện có giao dịch bất thường. Khang vào Group Telegram của sàn T-Rex yêu cầu mở tài khoản, trả lại số tiền Khang đã nạp vào khi mở tài khoản và yêu cầu trả lại 29.672 36126 USDT. Sàn T-Rrx đã yêu cầu Khang phải xác thực thông tin cá nhân đối với tài khoản này. Khang thuê người lấy lại mật khẩu tài khoản Facebook, chụp ảnh... để Khang xác thực tài khoản trên sàn T-Rex nhưng không được sàn này mở lại tài khoản.

Nhâm Hoàng Khang liên tục truy cập vào sàn T-Rex lấy thông tin 29.000 khách hàng, tạo truy cập giả với số lượng lớn, liên tục làm những lệnh rút tiền từ sàn T-Rex và nhắn tin vào Group Telegram của sàn T-Rex đe dọa, uy hiếp sẽ làm sập sàn T-Rex, yêu cầu phải đưa 20.000 USD mới cung cấp thông tin để khắc phục lỗi, nếu không sẽ công bố cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021, ông Vũ Ngọc Châu đã chuyển khoản cho Nhâm Hoàng Khang 433,6 triệu đồng.