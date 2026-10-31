Yêu cầu làm rõ hơn 45 tỷ đồng chênh lệch từ kỳ thi đánh giá năng lực

Thanh tra Chính phủ yêu cầu làm rõ mức thu kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, sau khi phát hiện khoản chênh lệch thu chi hơn 45,5 tỷ đồng.

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) trong việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2021-2024 vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ký ban hành.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường. (Ảnh: TTCP)

Theo thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của ĐHQG HN trong việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2021-2024, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số tồn tại trong quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Đáng chú ý, hoạt động thu phí đánh giá năng lực trong giai đoạn này có khoản chênh lệch thu chi lớn, lên tới 45,562 tỷ đồng.

Từ kết quả kiểm tra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu rà soát các yếu tố hình thành giá để có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm đúng quy định pháp luật và quyền lợi chính đáng của người học.

Chi ngân sách cho hoạt động đã có nguồn thu phí

Theo kết luận thanh tra, Trung tâm Khảo thí thuộc ĐHQG HN đã xây dựng dự toán chi cho hoạt động đánh giá năng lực từ cả hai nguồn, gồm ngân sách nhà nước và nguồn thu phí đánh giá năng lực. Việc lập dự toán từ hai nguồn kinh phí dẫn đến tình trạng đơn vị đã chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước được giao cho hoạt động đánh giá năng lực, trong khi hoạt động này đã có chênh lệch thu chi.

Cụ thể, số tiền ngân sách nhà nước đã chi và quyết toán là 2,826 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là hơn 2,7 tỷ đồng và năm 2023 là 126,31 triệu đồng. Thanh tra Chính phủ xác định việc sử dụng kinh phí nêu trên không đúng quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 2,826 tỷ đồng về ngân sách. Bên cạnh sai phạm trong sử dụng kinh phí, cơ quan thanh tra còn phát hiện khoản chênh lệch thu chi đáng chú ý từ hoạt động tổ chức thi đánh giá năng lực.

Theo số liệu kiểm tra, giai đoạn 2021-2024, hoạt động thu phí đánh giá năng lực của ĐHQG HN có khoản chênh lệch thu chi tạm tính 45,562 tỷ đồng, sau khi đã trừ khoản ngân sách nhà nước hơn 2,826 tỷ đồng nêu trên. Thanh tra Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, kiểm tra các yếu tố hình thành giá đối với hoạt động này, từ đó xác định phương án xử lý phù hợp.

Yêu cầu bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh

Tại phần kiến nghị xử lý, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì kiểm tra các yếu tố hình thành giá đối với mức thu thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN trong giai đoạn 2021-2024. Cơ quan quản lý phải xác định chính xác khoản chênh lệch thu chi tạm tính hơn 45,5 tỷ đồng, đồng thời chỉ đạo xử lý dứt điểm theo quy định.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra nhấn mạnh việc rà soát và xử lý khoản chênh lệch phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học. Điều này đặt ra yêu cầu làm rõ cơ sở xác định mức thu, các khoản chi phục vụ tổ chức kỳ thi và việc sử dụng phần chênh lệch thu chi trong giai đoạn được thanh tra. Tuy nhiên, kết luận thanh tra chưa xác định toàn bộ khoản chênh lệch hơn 45,5 tỷ đồng là số tiền thu sai quy định, cũng chưa đưa ra kết luận về việc hoàn trả khoản tiền này cho từng thí sinh. Việc xử lý cụ thể sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra, rà soát của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài nội dung liên quan đến kỳ thi đánh giá năng lực, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện nhiều vi phạm trong công tác quản lý tài chính tại ĐHQG HN và các đơn vị thành viên.

Trong đó, việc phê duyệt không đúng mức tự chủ tài chính của một số đơn vị đã dẫn đến tình trạng giao kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cao hơn mức quy định, với số tiền tạm tính hơn 215,67 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2024.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, xác định khoản kinh phí giao vượt, giao không đúng để có phương án hoàn trả ngân sách nhà nước. Đối với ĐHQG HN, cơ quan thanh tra yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận, xử lý các vi phạm, khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công khai kết luận thanh tra.