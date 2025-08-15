Chỉ đạo "tạo điều kiện" cho người sử dụng ma túy

Ngày 14/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử các bị cáo Nguyễn Đức Nam (cựu trung tá, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mỹ Đức cũ) và Đinh Tiến Đạt (cựu đại úy, cấp dưới của ông Nam) về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng vụ án, bị cáo Bùi Xuân Triệu (cựu đại úy, cán bộ điều tra) hầu tòa về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Hai bị cáo Vương Văn Thuận và Nguyễn Văn Hùng (đều là lao động tự do, ở xã Phúc Sơn, Hà Nội) bị xét xử về tội “Đưa hối lộ”.

Tuy nhiên, sau một ngày xét xử, Tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số đối tượng liên quan có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo trong vụ án.

Theo cáo trạng, đêm 25/6/2023, Tổ công tác Công an huyện Mỹ Đức gồm Đinh Tiến Đạt và 2 người khác kiểm tra quán Karaoke Royal trên địa bàn, phát hiện 2 cặp nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Vương Văn Nguyên (em trai bị cáo Vương Văn Thuận) và Lê Minh Cường.

Bị cáo Nguyễn Đức Nam (khi đó là Đội trưởng) và Bùi Xuân Triệu cùng một số cán bộ sau đó đến chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Cáo buộc xác định, do quen biết với Vương Văn Nguyên, bị cáo Đạt gọi điện cho Vương Văn Thuận, nói Nguyên đang bị giữ ở quán karaoke.

Nhận tin, Thuận gọi điện cho Nguyễn Văn Hùng, cả hai cùng đề nghị Nguyễn Đức Nam không xử lý Nguyên và Lê Minh Cường, hứa sẽ cảm ơn.

Sau khi đưa đối tượng tình nghi dùng ma túy về Công an huyện Mỹ Đức, Nguyễn Đức Nam chỉ đạo bị cáo Đạt tạo điều kiện cho họ.

Đạt hiểu ý của Nam là không xử lý nên nói lại với bị cáo Triệu không phải làm hồ sơ.

Trong quá trình làm việc, dù Vương Văn Nguyên và các đối tượng khác đều khai "có sử dụng ma tuý" nhưng Đạt và Triệu không ghi lời khai, không cho viết bản tự khai mà chỉ lập 4 phiếu lý lịch cá nhân, 4 biên bản kiểm tra người. Đồng thời, cho các đối tượng ký khống vào 4 phiếu kiểm tra ma túy không có que test dán kèm.

Sau đó, bị cáo Đạt báo cáo bị cáo Nam phòng này không sử dụng ma túy và không làm báo cáo, không chuyển tài liệu, giao nộp vật chứng để tổng hợp vào hồ sơ vụ việc.

Ảnh minh họa ma túy.

Chở người dùng ma túy đi đến điểm nhận tiền

Đến 8h cùng ngày, Đinh Tiến Đạt gọi điện cho Vương Văn Thuận yêu cầu chuẩn bị 200 triệu đồng. Do không có tiền, Thuận gọi điện cho Nguyễn Trung Lập (ở huyện Mỹ Đức) bảo chuẩn bị 200 triệu để lo cho cả Nguyên và Cường. Lập đồng ý vì có “quan hệ thân thiết” với cả Nguyên và Cường.

Chiều cùng ngày, Nguyễn Đức Nam gọi điện cho Vương Văn Thuận thông báo việc của Nguyên đã xử lý xong, sẽ cho về đồng thời thông báo cho bị cáo Đạt biết việc bị cáo Thuận muốn gặp để gửi quà cảm ơn.

Bị cáo Đạt đã chở Nguyên, Cường đến nhà của bị cáo Nguyễn Văn Hùng, nhận từ Hùng túi nilon chứa 300 triệu đồng.

Ngày 29/6/2023, bị cáo Đạt báo cáo với bị cáo Nam mình đã nhận 200 triệu đồng từ việc xử lý vụ việc và chuyển khoản cho bị cáo Nam 100 triệu đồng. Số tiền còn lại, Đạt khai chi tiêu cho bản thân và chia cho một số người.

Đến ngày 15/11/2023, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại phòng hát nói trên, bị cáo Nguyễn Đức Nam chỉ đạo Đinh Tiến Đạt khắc phục hồ sơ theo hướng các đối tượng không sử dụng ma túy.

Đạt liền tìm và cho các đối tượng trong phòng hát ký khống vào các biên bản ghi lời khai chưa có nội dung và đưa que test cho các đối tượng tự test ma túy có kết quả “âm tính”. Sau đó, Đạt tự viết lời khai thay cho Nguyên, Cường.

Dù bị chỉnh sửa, hồ sơ vụ việc vẫn chuyển lên Công an TP Hà Nội, kèm tang vật gồm đĩa sứ. Công an Hà Nội giám định tinh thể màu trắng trên những đĩa này, xác định là ma túy nên khởi tố Vương Văn Nguyên về tội “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy”.

Công an Hà Nội cũng chuyển phần liên quan tội danh “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” cho Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao giải quyết theo thẩm quyền.