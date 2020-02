Yêu 5 năm, cô gái bị nhà trai đòi hủy hôn vì "đôi co" mâm cỗ trong đám cưới gây tranh cãi trên mạng xã hội

Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay cả chuyện hủy cưới ở phút chót cũng không phải là chuyện gì quá lạ lùng.

Có nhà hủy cưới vì đột ngột xảy ra chuyện không may, có nhà hủy cưới vì bố mẹ hai bên mâu thuẫn đỉnh điểm về một số vấn đề liên quan tới sính lễ ăn hỏi, cũng có nhà hủy cưới chỉ đơn giản vì sáng hôm sau thức dậy cô dâu chú rể chẳng thấy muốn về ở với nhau…

Nhưng trong muôn vàn lý do, có lẽ câu chuyện hủy cưới dưới đây mới là lý do khiến người ta khó có thể tưởng tượng ra nhất: Hủy cưới vì 2 gia đình đôi co mâm cỗ cưới. Câu chuyện này mới được đăng tải trong một nhóm đông thành viên, rất nhanh sau đó đã thu hút được sự chú ý của dân tình.

Tâm sự này được cô gái chia sẻ: "Mọi người ạ, em chả biết là em buồn hay em giận nữa.

Bọn em chuẩn bị cưới nhau hai nhà đồng thuận nhưng đến lúc đặt cỗ thì nhà trai đòi làm ở nhà hàng X. (độ 9triệu/mâm/10người). Nhà em biết là không theo được nên ngỏ ý sẽ chỉ theo 5-10 mâm đại diện thôi, còn 30 mâm còn lại nhà em làm chỗ khác vừa giá hơn.

Nhà em thì cũng không có tiền, bố mẹ em đã dừng kinh doanh và về hưu rồi. Nhưng nhà trai và người yêu em thì không đồng ý vì coi đó là bộ mặt của nhà trai, không cho nhà gái lấy mấy mâm đại diện.

Em với người yêu em cãi nhau nảy lửa, em bảo là em là phận làm con, em không đòi hỏi được. Bố mẹ em không có tiền thì là không có tiền, nếu không được thì thôi, xong nhà trai đòi hủy hôn! Bạc thật sự!

Em chán lắm, mối tình 5 năm đấy mà bạc như vôi".

Theo như bài đăng từ cô gái có nick name L.H.P thì nhà trai đòi hủy cưới vì nhà gái không chịu làm cỗ cưới theo yêu cầu của nhà trai.

Trước đó, cặp đôi cô dâu chú rể đã có một thời gian khoảng một đến 5 năm yêu nhau, đến khi cặp đôi có thành quả ngọt ngào thì chỉ vì mâm cỗ không thống nhất được để 2 bên gia đình tổ chức một lễ vu quy ấm cúng ra mắt đôi bên họ hàng mà xảy ra cãi vã, bất đồng.

Mặc dù nhà gái đã định làm chục mâm đại diện, nhưng bố mẹ chú rể có vẻ vẫn không bằng lòng với nghĩ rằng như thế là làm mất mặt nhà trai, trong khi kinh tế nhà gái thì không dư giả để theo cỗ như nhà trai khi 9 triệu/mâm cỗ.

Ảnh minh hoạ

Thế là cuộc đại chiến nổ ra, đôi trai gái cãi nhau nảy lửa, đòi hủy cưới dù đã yêu nhau rất lâu, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả.

Ngay bên dưới bài đăng, dân tình đã sục sôi trước lý do hủy đám cưới có 1-0-2 này và đồng thời để lại bình luận nêu quan điểm, ý kiến của mình.

Đại đa số mọi người đều bức xúc với thái độ của chú rể và cả bên nhà trai, bởi chỉ vì 1 lý do lãng xẹt mà lại sẵn sàng hủy cưới như vậy.

- "Trời đất, bây giờ còn bắt nhà gái theo cả cái này nữa hả? Thế nhà người ta không có thì biết lấy đâu ra? Không chỉ nhà trai ích kỉ mà chú rể cũng ích kỉ nữa. Đọc mà thương nhà gái bao nhiêu bực nhà trai bấy nhiêu".

- "May chưa cưới đấy, chứ cưới vào rồi về cũng chẳng sống vui vẻ được đâu, gia đình gì mà từ lớn đến bé ích kỉ vậy nè, cứ bắt người ta theo, sao không đặt vị thế của mình vào người ta để nghĩ cho người ta 1 chút vậy?".

- "Bây giờ yêu ai phải hỏi luôn từ đầu chuyện cưới xin như thế nào, nếu ok thì yêu tiếp, không yêu đến 3-4 năm bảo cưới như thế này xong lại thôi. Mệt người lại mất hết thanh xuân của mình. Hậu chia tay cũng đau đớn nữa chứ!".

Có thể nói, việc hủy hôn vào phút chót dường như là điều hoang mang tột độ của bất kì cặp đôi nào, dù cuộc hôn nhân đường như đã sắp thành.

Dẫu ảnh hưởng đến rất nhiều người, đặc biệt quan viên hai họ, nhưng rõ ràng hạnh phúc bản thân phải được đặt lên trên hết và để được hạnh phúc, đối phương phải biết tôn trọng và thấu hiểu nhau. Đó mới là hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc nội tại chứ không phải những người, những thứ bên ngoài mình.

Quả thật không ai có thể ngờ, việc bất đông về vài mâm cỗ cưới lại có thể phá tan cả một đám cưới và chia rẽ hai bạn trẻ vốn được nên vợ nên chồng...