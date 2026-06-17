Yêu 3 năm, bạn trai vẫn đòi chia đôi tiền đi du lịch

Yêu nhau thời sinh viên, tôi luôn sòng phẳng với bạn trai, thế nhưng khi đi làm rồi, anh vẫn giữ thói quen chia đôi mọi thứ kể cả tiền gửi xe.

Tôi và bạn trai quen nhau từ thời còn là sinh viên năm cuối. Đến nay, tình yêu đã được 3 năm. Cả hai đều đã đi làm, thu nhập ổn định và có một khoản tích lũy nhỏ.

Chúng tôi tính đến chuyện kết hôn vào cuối năm sau. Nhìn chung, anh là người hiền lành, chịu khó làm ăn, không sa đà vào các tệ nạn. Điểm duy nhất khiến tôi lấn cấn, mệt mỏi chính là sự sòng phẳng quá mức của anh trong tiền bạc.

Ngay từ khi mới yêu thời còn sinh viên, anh đã chủ động đề xuất việc chia đôi tình phí. Tôi vui vẻ đồng ý vì nghĩ cả hai chưa đi làm, không có thu nhập. Bản thân không muốn mang tiếng thực dụng hay dựa dẫm vào bạn trai.

Yêu nhau 3 năm nhưng bạn trai vẫn tính toán chuyện tiền nong quá chi ly. (Ảnh minh họa: iStock)

Những buổi hẹn hò, ăn uống, xem phim được chia đều. Không phải kiểu anh trả bữa này, tôi sẽ chủ động trả bữa tiếp theo với giá trị tương đương, mà là cuối buổi hóa đơn chia đều. Suốt mấy năm yêu nhau, mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp. Tôi từng tự hào vì hai đứa có sự độc lập, văn minh trong tình yêu.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi chúng tôi có những kế hoạch lớn hơn. Nhất là sau chuyến đi du lịch dài ngày đầu tiên của hai đứa vào tuần trước.

Chúng tôi quyết định đi Phú Quốc 4 ngày 3 đêm để kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Trước khi đi, anh lập một file Excel ghi chi tiết các khoản cần chi tiêu từ vé máy bay, phòng khách sạn đến tiền ăn uống dự kiến. Anh bảo làm vậy để kiểm soát tài chính tốt hơn. Tôi thấy cũng hợp lý nên không phản đối.

Rắc rối chỉ thực sự phát sinh trong suốt chuyến đi và kéo dài đến tận khi về nhà. Sự sòng phẳng của anh biến thành sự tính toán chi li khiến tôi ngột ngạt.

Đi ăn hải sản, anh gọi món rất tiết chế vì sợ vượt ngân sách. Khi thanh toán, hóa đơn hết 1,2 triệu đồng. Anh liền rút điện thoại ghi chú lại để tổng hợp sau. Những ngày sau, sự việc lặp lại ở những khoản tiền rất nhỏ.

Tôi muốn mua một ít đặc sản nước mắm và bánh khéo về làm quà cho bố mẹ tôi. Anh đi cùng, xách đồ giúp nhưng tuyệt đối không có ý định trả tiền hộ. Tôi cảm thấy khá tổn thương khi anh không muốn mua gì làm quà cho gia đình nhà tôi.

Điều đáng nói là khi về đến Hà Nội, anh ngồi tổng kết lại toàn bộ chi phí chuyến đi. Anh tính cả tiền xăng xe máy anh đi đổ, tiền gửi xe khi đi chơi. Anh chia đôi tất cả, không sót một đồng lẻ.

Sáng nay, anh gửi cho tôi một bảng tính chi tiết qua tin nhắn, kèm theo số tài khoản và lời nhắn: " Chi phí chuyến đi của mỗi người hết 6.850.000 đồng, em chuyển khoản cho anh nhé" . Nhìn dòng tin nhắn đòi tiền rạch ròi đến từng nghìn đồng, tôi rơi vào trạng thái suy nghĩ rất nhiều.

Bởi lẽ, trong chuyến đi, hai đứa cũng bàn đến chuyện cưới xin. Thế nhưng, tôi nhận ra nếu lấy người đàn ông này về mình sẽ khổ. Lúc còn sinh viên, hai đứa chia đôi tiền không sao. Vậy mà lúc đi làm ổn định rồi, anh vẫn luôn tính toán như vậy.

Tôi chuyển tiền cho anh rồi không muốn nói gì thêm. Bản thân thật sự suy nghĩ về mối quan hệ này. Nếu chia tay, tôi cũng rất buồn vì phải xa mối tình gắn bó thời gian dài. Mong anh chị đi trước có thể cho lời khuyên.