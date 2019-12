Yến Xuân đăng story đầy ẩn ý giữa lúc Đặng Văn Lâm có nghi vấn lộ đoạn chat 18+: Muốn dằn mặt đây?

Dù không hay đăng hình ảnh hay status liên quan đến bạn trai Đặng Văn Lâm lên Facebook song ai cũng biết Yến Xuân đang rất hạnh phúc với người yêu là "thủ môn quốc dân" trong lòng fan girl. Giữa lúc Yến Xuân cùng gia đình người yêu đón giáng sinh ở Nga thì bất ngờ xuất hiện đoạn chat 18+ bị nghi là của Đặng Văn Lâm.

Cả hai không có động thái gì liên quan trực tiếp đến tin đồn này song dân tình nhạy cảm đã soi ngay ra được 1 chiếc story ẩn ý của Yến Xuân.

Cô nàng đăng lên Instgram 1 đoạn trong bài hát có tên "Why so serious?" (nghĩa là: Sao phải căng). Thiệt là đúng lúc đúng thời điểm quá chứ nhỉ?! Hay Yến Xuân muốn gửi lời đến người đã tung ra hình ảnh nhạy cảm này cũng như dân mạng rằng: Lâm Tây cũng là người thường, có chat 18+ thì cũng bình thường - sao phải căng?

Yến Xuân chính là cô gái vàng trong làng ẩn ý?

Về phía Đặng Văn Lâm, chàng thủ môn cũng lờ lớ lơ hình ảnh về đoạn chat 18+ đang bị phát tán. Cập nhật mới nhất trên Facebook của cậu là nhắc lại một kỷ niệm đáng nhớ cách đây 1 năm.

Văn Lâm không đính chính cũng không phủ nhận chuyện chat 18+ với ai đó.

Đoạn chat của Văn Lâm đang lan truyền trên MXH.

Nhiều người cho rằng đoạn chat trên là Văn Lâm gửi cho Yến Xuân.