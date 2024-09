Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y ông Đinh Khắc Yên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên giữ chức Bí thư Huyện ủy Lục Yên , nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long trao Quyết định chuẩn y cho ông Đinh Khắc Yên giữ chức Bí thư Huyện ủy Lục Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đối với ông Hoàng Mạnh Hà thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy Lục Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Lục Yên về những thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, đời sống, sản xuất của nhân dân do cơn bão số 3 gây ra.

Đồng thời mong cấp ủy, chính quyền huyện Lục Yên cùng với nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua những khó khăn ở thời điểm hiện tại để sớm ổn định cuộc sống, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Huyện ủy Lục Yên.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Tân Bí thư Huyện ủy và Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Đinh Khắc Yên và ông Hoàng Mạnh Hà cần tiếp cận ngay công việc, tập trung cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 vừa gây ra trên địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định, tái thiết đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2024 của huyện và chỉ đạo thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Huyện ủy Đinh Khắc Yên và Phó Bí thư Huyện ủy Lục Yên Hoàng Mạnh Hà bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Huyện ủy và Phó Bí thư Huyện ủy hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy tinh thần trách nhiệm; luôn luôn đổi mới trong tư duy, trăn trở, tìm tòi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cùng với tập thể Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đoàn kết, vững mạnh, để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.