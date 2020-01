Yan My xinh đẹp nhưng lạnh lùng trong bộ ảnh mới

"Có ở Hà Nội mới biết, cái màu hoa đào đỏ rực khắp phố phường vào ngày tết ấy nó đặc biệt thế nào. Yan My thích nhất là ngắm hoa đào trên phố vào những ngày cận tết, nó cho My có cảm giác mùa xuân sang, lòng nhẹ nhàng đón nhận một tuổi mới, chín chắn hơn, trưởng thành hơn", Yan My chia sẻ thêm.