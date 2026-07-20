Yamal: "Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử"

Yamal đã có chia sẻ sau chung kết World Cup 2026.

Ở tuổi 19, Lamine Yamal đã cùng với Tây Ban Nha có chức vô địch cả Euro lẫn World Cup. Đây là những thành tích mà ngay cả nhiều danh thủ lừng lẫy bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới cũng chưa thể sánh bằng.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Yamal đã có những chia sẻ về Messi: "Thật điên rồ. Nếu vài năm trước, ai đó bảo tôi sẽ chơi trận chung kết World Cup trước Messi, có lẽ tôi sẽ trả lời rằng đó là chuyện viễn tưởng.

Messi và Yamal trò chuyện sau trận chung kết World Cup 2026

Được thi đấu với Messi ở một trận đấu như thế này vẫn là một điều gì đó thật khó tin. Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, là người mà tôi luôn thần tượng từ nhỏ.

Ngay khi tiếng còi hết giờ vang lên, phản ứng đầu tiên của tôi là tìm đến Messi để thể hiện sự tôn trọng. Messi thân thiện bắt tay tôi và nhắn nhủ rằng hãy tiếp tục cố gắng bởi thế hệ của chúng tôi là tương lai của bóng đá. Những lời nhắn nhủ ấy của Messi sẽ đồng hành cùng tôi trong suốt sự nghiệp".

Cả Messi và Yamal đều là những sản phẩm xuất sắc của lò đào tạo La Masia thuộc CLB Barcelona. Yamal đã thừa kế chiếc áo số 10 từng thuộc về Messi tại sân Nou Camp. Người hâm mộ kỳ vọng chân sút 19 tuổi sẽ mang đến những vinh quang cho Barcelona như Messi từng làm được.