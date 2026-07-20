BXH World Cup 2026: Tây Ban Nha vô địch, Argentina á quân, Bồ Đào Nha đứng hạng bao nhiêu?

Với chức vô địch, đội tuyển Tây Ban Nha đương nhiên đứng đầu BXH chung cuộc World Cup 2026. Đội bóng xứ sở đấu bò thi đấu 8 trận, thắng 7, hòa 1, ghi 14 bàn thắng và chỉ nhận đúng 1 bàn thua. Đứng thứ hai là á quân Argentina. Messi và đồng đội toàn thắng cả 7 trận cho đến hết vòng bán kết nhưng lại gục ngã ở chung kết.
Anh đứng hạng ba nhờ tấm HCĐ, trong khi Pháp đứng thư tư. Brazil có thêm một giải thất đáng thất vọng khi chỉ xếp thứ 11 chung cuộc. Bồ Đào Nha và Ronaldo đứng thứ 13 sau khi dừng chân từ vòng 1/8. Đội có thứ hạng cao nhất của châu Á tại World Cup 2026 là Nhật Bản. Thầy trò HLV Moriyasu để thua ở vòng 1/16 và đứng hạng 21 chung cuộc.
Trong cả kỳ World Cup 2026, chỉ có 2 đội tuyển chưa từng nếm trải cảm giác thua trận. Đội thứ nhất là nhà vô địch Tây Ban Nha. Đội còn lại, trớ trêu thay, lại là Iran - bị loại từ vòng bảng. Iran hòa cả 3 trận vòng bảng nhưng không thể đi tiếp vì thua kém về hiệu số bàn thắng bại.
|
STT
|
Đội tuyển
|
Trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Hiệu số
|
Điểm
|
Thành tích
|
1
|
Tây Ban Nha
|
8
|
7
|
1
|
0
|
14
|
1
|
+13
|
22
|
Vô địch
|
2
|
Argentina
|
8
|
7
|
0
|
1
|
19
|
8
|
+11
|
21
|
Á quân
|
3
|
Anh
|
8
|
6
|
1
|
1
|
20
|
12
|
+8
|
19
|
Hạng ba
|
4
|
Pháp
|
8
|
6
|
0
|
2
|
20
|
10
|
+10
|
18
|
Hạng tư
|
5
|
Na Uy
|
6
|
4
|
0
|
2
|
13
|
11
|
+2
|
12
|
Tứ kết
|
6
|
Bỉ
|
6
|
3
|
2
|
1
|
14
|
7
|
+7
|
11
|
Tứ kết
|
7
|
Maroc
|
6
|
3
|
2
|
1
|
10
|
6
|
+4
|
11
|
Tứ kết
|
7
|
Thụy Sĩ
|
6
|
3
|
2
|
1
|
10
|
6
|
+4
|
11
|
Tứ kết
|
9
|
Mexico (chủ nhà)
|
5
|
4
|
0
|
1
|
10
|
3
|
+7
|
12
|
Vòng 1/8
|
10
|
Colombia
|
5
|
3
|
2
|
0
|
5
|
1
|
+4
|
11
|
Vòng 1/8
|
11
|
Brazil
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10
|
4
|
+6
|
10
|
Vòng 1/8
|
12
|
Mỹ (chủ nhà)
|
5
|
3
|
0
|
2
|
11
|
8
|
+3
|
9
|
Vòng 1/8
|
13
|
Bồ Đào Nha
|
5
|
2
|
2
|
1
|
8
|
3
|
+5
|
8
|
Vòng 1/8
|
14
|
Canada (chủ nhà)
|
5
|
2
|
1
|
2
|
9
|
6
|
+3
|
7
|
Vòng 1/8
|
15
|
Ai Cập
|
5
|
1
|
3
|
1
|
8
|
7
|
+1
|
6
|
Vòng 1/8
|
16
|
Paraguay
|
5
|
1
|
2
|
2
|
3
|
6
|
−3
|
5
|
Vòng 1/8
|
17
|
Hà Lan
|
4
|
2
|
2
|
0
|
11
|
5
|
+6
|
8
|
Vòng 1/16
|
18
|
Đức
|
4
|
2
|
1
|
1
|
11
|
5
|
+6
|
7
|
Vòng 1/16
|
19
|
Bờ Biển Ngà
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5
|
4
|
+1
|
6
|
Vòng 1/16
|
20
|
Croatia
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6
|
7
|
−1
|
6
|
Vòng 1/16
|
21
|
Nhật Bản
|
4
|
1
|
2
|
1
|
8
|
5
|
+3
|
5
|
Vòng 1/16
|
22
|
Úc
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3
|
3
|
0
|
5
|
Vòng 1/16
|
23
|
CHDC Congo
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5
|
5
|
0
|
4
|
Vòng 1/16
|
24
|
Ghana
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
−1
|
4
|
Vòng 1/16
|
25
|
Ecuador
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2
|
4
|
−2
|
4
|
Vòng 1/16
|
25
|
Nam Phi
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2
|
4
|
−2
|
4
|
Vòng 1/16
|
27
|
Thụy Điển
|
4
|
1
|
1
|
2
|
7
|
10
|
−3
|
4
|
Vòng 1/16
|
28
|
Áo
|
4
|
1
|
1
|
2
|
6
|
9
|
−3
|
4
|
Vòng 1/16
|
29
|
Bosnia và Herzegovina
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5
|
8
|
−3
|
4
|
Vòng 1/16
|
30
|
Algeria
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5
|
9
|
−4
|
4
|
Vòng 1/16
|
31
|
Senegal
|
4
|
1
|
0
|
3
|
10
|
9
|
+1
|
3
|
Vòng 1/16
|
32
|
Cabo Verde
|
4
|
0
|
3
|
1
|
4
|
5
|
−1
|
3
|
Vòng 1/16
|
33
|
Iran
|
3
|
0
|
3
|
0
|
3
|
3
|
0
|
3
|
Vòng bảng
|
34
|
Hàn Quốc
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2
|
3
|
−1
|
3
|
Vòng bảng
|
35
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3
|
5
|
−2
|
3
|
Vòng bảng
|
36
|
Scotland
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1
|
4
|
−3
|
3
|
Vòng bảng
|
37
|
Uruguay
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3
|
4
|
−1
|
2
|
Vòng bảng
|
38
|
Ả Rập Xê Út
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1
|
5
|
−4
|
2
|
Vòng bảng
|
39
|
Cộng hòa Séc
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2
|
6
|
−4
|
1
|
Vòng bảng
|
40
|
New Zealand
|
3
|
0
|
1
|
2
|
4
|
10
|
−6
|
1
|
Vòng bảng
|
41
|
Qatar
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2
|
10
|
−8
|
1
|
Vòng bảng
|
42
|
Curaçao
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1
|
9
|
−8
|
1
|
Vòng bảng
|
43
|
Panama
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0
|
4
|
−4
|
0
|
Vòng bảng
|
44
|
Jordan
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3
|
8
|
−5
|
0
|
Vòng bảng
|
45
|
Haiti
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2
|
8
|
−6
|
0
|
Vòng bảng
|
46
|
Uzbekistan
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2
|
11
|
−9
|
0
|
Vòng bảng
|
47
|
Tunisia
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2
|
12
|
−10
|
0
|
Vòng bảng
|
48
|
Iraq
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1
|
12
|
−11
|
0
|
Vòng bảng