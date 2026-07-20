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BXH World Cup 2026: Tây Ban Nha vô địch, Argentina á quân, Bồ Đào Nha đứng hạng bao nhiêu?

KDH
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BXH thành tích các đội tuyển dự World Cup 2026 đã hoàn tất.

Với chức vô địch, đội tuyển Tây Ban Nha đương nhiên đứng đầu BXH chung cuộc World Cup 2026. Đội bóng xứ sở đấu bò thi đấu 8 trận, thắng 7, hòa 1, ghi 14 bàn thắng và chỉ nhận đúng 1 bàn thua. Đứng thứ hai là á quân Argentina. Messi và đồng đội toàn thắng cả 7 trận cho đến hết vòng bán kết nhưng lại gục ngã ở chung kết.

BXH World Cup 2026: Tây Ban Nha vô địch, Argentina á quân, Bồ Đào Nha đứng hạng bao nhiêu? - Ảnh 1.

Tây Ban Nha là nhà vô địch World Cup 2026

Anh đứng hạng ba nhờ tấm HCĐ, trong khi Pháp đứng thư tư. Brazil có thêm một giải thất đáng thất vọng khi chỉ xếp thứ 11 chung cuộc. Bồ Đào Nha và Ronaldo đứng thứ 13 sau khi dừng chân từ vòng 1/8. Đội có thứ hạng cao nhất của châu Á tại World Cup 2026 là Nhật Bản. Thầy trò HLV Moriyasu để thua ở vòng 1/16 và đứng hạng 21 chung cuộc.

BXH World Cup 2026: Tây Ban Nha vô địch, Argentina á quân, Bồ Đào Nha đứng hạng bao nhiêu? - Ảnh 2.

Ronaldo vẫn chưa có trận chung kết World Cup nào trong sự nghiệp

BXH World Cup 2026: Tây Ban Nha vô địch, Argentina á quân, Bồ Đào Nha đứng hạng bao nhiêu? - Ảnh 3.

Nhật Bản vẫn là "lá cờ đầu" của châu Á tại World Cup

Trong cả kỳ World Cup 2026, chỉ có 2 đội tuyển chưa từng nếm trải cảm giác thua trận. Đội thứ nhất là nhà vô địch Tây Ban Nha. Đội còn lại, trớ trêu thay, lại là Iran - bị loại từ vòng bảng. Iran hòa cả 3 trận vòng bảng nhưng không thể đi tiếp vì thua kém về hiệu số bàn thắng bại.

BXH World Cup 2026: Tây Ban Nha vô địch, Argentina á quân, Bồ Đào Nha đứng hạng bao nhiêu? - Ảnh 4.

Iran bị loại theo kịch bản đầy tiếc

STT

Đội tuyển

Trận

Thắng

Hòa

Bại

Bàn thắng

Bàn thua

Hiệu số

Điểm

Thành tích

1

Tây Ban Nha

8

7

1

0

14

1

+13

22

Vô địch

2

Argentina

8

7

0

1

19

8

+11

21

Á quân

3

Anh

8

6

1

1

20

12

+8

19

Hạng ba

4

Pháp

8

6

0

2

20

10

+10

18

Hạng tư

5

Na Uy

6

4

0

2

13

11

+2

12

Tứ kết

6

Bỉ

6

3

2

1

14

7

+7

11

Tứ kết

7

Maroc

6

3

2

1

10

6

+4

11

Tứ kết

7

Thụy Sĩ

6

3

2

1

10

6

+4

11

Tứ kết

9

Mexico (chủ nhà)

5

4

0

1

10

3

+7

12

Vòng 1/8

10

Colombia

5

3

2

0

5

1

+4

11

Vòng 1/8

11

Brazil

5

3

1

1

10

4

+6

10

Vòng 1/8

12

Mỹ (chủ nhà)

5

3

0

2

11

8

+3

9

Vòng 1/8

13

Bồ Đào Nha

5

2

2

1

8

3

+5

8

Vòng 1/8

14

Canada (chủ nhà)

5

2

1

2

9

6

+3

7

Vòng 1/8

15

Ai Cập

5

1

3

1

8

7

+1

6

Vòng 1/8

16

Paraguay

5

1

2

2

3

6

−3

5

Vòng 1/8

17

Hà Lan

4

2

2

0

11

5

+6

8

Vòng 1/16

18

Đức

4

2

1

1

11

5

+6

7

Vòng 1/16

19

Bờ Biển Ngà

4

2

0

2

5

4

+1

6

Vòng 1/16

20

Croatia

4

2

0

2

6

7

−1

6

Vòng 1/16

21

Nhật Bản

4

1

2

1

8

5

+3

5

Vòng 1/16

22

Úc

4

1

2

1

3

3

0

5

Vòng 1/16

23

CHDC Congo

4

1

1

2

5

5

0

4

Vòng 1/16

24

Ghana

4

1

1

2

2

3

−1

4

Vòng 1/16

25

Ecuador

4

1

1

2

2

4

−2

4

Vòng 1/16

25

Nam Phi

4

1

1

2

2

4

−2

4

Vòng 1/16

27

Thụy Điển

4

1

1

2

7

10

−3

4

Vòng 1/16

28

Áo

4

1

1

2

6

9

−3

4

Vòng 1/16

29

Bosnia và Herzegovina

4

1

1

2

5

8

−3

4

Vòng 1/16

30

Algeria

4

1

1

2

5

9

−4

4

Vòng 1/16

31

Senegal

4

1

0

3

10

9

+1

3

Vòng 1/16

32

Cabo Verde

4

0

3

1

4

5

−1

3

Vòng 1/16

33

Iran

3

0

3

0

3

3

0

3

Vòng bảng

34

Hàn Quốc

3

1

0

2

2

3

−1

3

Vòng bảng

35

Thổ Nhĩ Kỳ

3

1

0

2

3

5

−2

3

Vòng bảng

36

Scotland

3

1

0

2

1

4

−3

3

Vòng bảng

37

Uruguay

3

0

2

1

3

4

−1

2

Vòng bảng

38

Ả Rập Xê Út

3

0

2

1

1

5

−4

2

Vòng bảng

39

Cộng hòa Séc

3

0

1

2

2

6

−4

1

Vòng bảng

40

New Zealand

3

0

1

2

4

10

−6

1

Vòng bảng

41

Qatar

3

0

1

2

2

10

−8

1

Vòng bảng

42

Curaçao

3

0

1

2

1

9

−8

1

Vòng bảng

43

Panama

3

0

0

3

0

4

−4

0

Vòng bảng

44

Jordan

3

0

0

3

3

8

−5

0

Vòng bảng

45

Haiti

3

0

0

3

2

8

−6

0

Vòng bảng

46

Uzbekistan

3

0

0

3

2

11

−9

0

Vòng bảng

47

Tunisia

3

0

0

3

2

12

−10

0

Vòng bảng

48

Iraq

3

0

0

3

1

12

−11

0

Vòng bảng
Messi trắng tay toàn tập tại World Cup 2026
Tags

World Cup

world cup 2026

Messi

Ronaldo

Tây Ban Nha

Argentina

Bồ Đào Nha

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