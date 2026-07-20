Messi trắng tay toàn tập tại World Cup 2026

Messi không có danh hiệu nào tại World Cup 2026.

Dù đã nỗ lực trong những phút cuối trận, Messi không thể giúp đội tuyển Argentina làm nên chuyện và đành chấp nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Messi phải nhận tấm HCB World Cup. Đồng thời, anh cũng trắng tay trong các cuộc đua danh hiệu cá nhân tại World Cup 2026.

Messi không có danh hiệu cá nhân tại World Cup 2026

Giải Quả bóng Vàng World Cup 2026 được trao cho Rodri – tiền vệ đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha. Rodri có màn trình diễn vững chãi xuyên suốt giải đấu, đóng vai trò “trái tim” trong lối chơi của Tây Ban Nha.

Cubarsi, Rodri và Unai Simon của đội tuyển Tây Ban Nha

Giải Vua phá lưới thuộc về Mbappe với 10 bàn thắng ghi được. Giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất dành cho Pau Cubarsi – lá chắn thép trước khung thành Tây Ban Nha. Cuối cùng, giải Thủ môn xuất sắc nhất được trao cho Unai Simon. Thủ thành này chỉ nhận đúng 1 bàn thua trong cả giải đấu, kỷ lục World Cup về số bàn thua ít nhất cho đội vô địch.