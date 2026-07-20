  Về trang chủ

Highlights Tây Ban Nha vs Argentina: Chân sút ít ai ngờ đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup

KDH
|

Xem lại video bàn thắng trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina, chung kết World Cup 2026.

Highlights trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina, chung kết World Cup 2026

Phút 5: Yamal dứt điểm nguy hiểm

Phút 64: Olmo đe dọa khung thành Argentina

Phút 106: Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định

Thông tin chi tiết trận đấu chung kết World Cup 2026: Tây Ban Nha 1-0 Argentina

Bàn thắng

Tây Ban Nha: Ferran Torres 106'

Đội hình ra sân

Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Argentina: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez

Messi ôm hận chung kết, Mbappe chính thức đi vào lịch sử World Cup
Tags

World Cup

world cup 2026

Messi

Tây Ban Nha

Argentina

Ferran Torres

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại