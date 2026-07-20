Highlights trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina, chung kết World Cup 2026
Phút 5: Yamal dứt điểm nguy hiểm
Phút 64: Olmo đe dọa khung thành Argentina
Phút 106: Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định
Thông tin chi tiết trận đấu chung kết World Cup 2026: Tây Ban Nha 1-0 Argentina
Bàn thắng
Tây Ban Nha: Ferran Torres 106'
Đội hình ra sân
Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal
Argentina: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez