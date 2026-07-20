Messi ôm hận chung kết, Mbappe chính thức đi vào lịch sử World Cup

Mbappe đã thiết lập kỷ lục mới của World Cup.

Với việc Messi không thể ghi bàn trong trận chung kết, Mbappe đã chính thức trở thành Vua phá lưới World Cup 2026. Thành tích của Mbappe tại giải đấu năm nay là 10 bàn thắng và 4 đường kiến tạo.

Mbappe là Vua phá lưới World Cup 2026

Mbappe là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 2 lần giành Vua phá lưới World Cup. Anh cũng đang giữ kỷ lục chân sút xuất sắc nhất lịch sử World Cup với tổng cộng 22 pha lập công.

Mbappe năm nay 27 tuổi và còn nhiều cơ hội để gia tăng kỷ lục bàn thắng tại World Cup trong tương lai. Trong khi đó, Messi ở tuổi 39 gần như chắc chắn đã dừng lại ở cột mốc 21 bàn thắng.

Đặc biệt, trong mùa giải 2025/26, Mbappe lập cú hat-trick Vua phá lưới ở 3 giải đấu lớn là La Liga, Champions League và World Cup. Tuy nhiên, điều tương phản với thành tích cá nhân rực rỡ là việc Mbappe lại không thể giành chức vô địch nào cùng Real Madrid và đội tuyển Pháp ở 3 giải đấu này.